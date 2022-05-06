老農婦的農藥錢被偷？今年稻作完蛋傷心報警後破啼為笑

「警察呀！今年稻仔的農藥錢全被偷了啦！去了了！」雲林縣虎尾鎮陳姓老農婦，靠些許薄田耕作過活，存了7千元農藥錢，今天準備買農藥，卻發現農藥錢不翼而飛，急得跳腳馬上報，告訴警察這是她辛苦種稻的養命錢，埒內派出所員警見婦人情急，火速趕往調查，四處探看住家門窗行跡，只問婦人一句話就破案，婦人破啼為笑還高興地雙手比YA感謝警察。

巡佐嚴殷志及警員陳志明今天獲報趕往查看，婦人還不斷對警察說，那天至農會領了七千元，準備今天購買農藥，她把錢收在皮包並沒用花用，這幾天都在家中院子剝蔥，也沒人來過，但錢卻被偷，她辛苦種的稻子正成長若不趕快噴藥將受影響，今年就免收成了，茲事體大，拜託警察幫忙抓賊。

員警經老婦人同意查看其皮包，包內尚有零錢及提款卡，家中各出入口門鎖均上鎖沒被破壞跡象，兩位警察認定錢一定還在婦人家裡，「歐巴桑妳再仔細想看看」，老婦半信帶疑邊想邊翻箱倒櫃，「對吼！好像在這裡」，老婦人掀開客廳電視櫃上的墊子，失而復得樂不可支，熱情活潑的老婦笑口大開，主動邀警察合，還雙手比YA表達感謝，警員也覺得阿嬤真可愛。