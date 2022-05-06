高雄14歲少女遭母責罵離家 警追170公里台南尋獲

高雄市一名14歲少女因做家事不力，被母親責罵，半夜去電男網友訴苦後逃家，弟弟凌晨發現姊姊不在房內，父母焦急報警；高雄市少年隊警方根據少女同學提供的資訊，研判少女躲台南麻豆男網友家，追170公里，請當地警方協助，終於找到離家少女。

高雄市少年隊警方5月4日接獲一名14歲少女父母報案，家長指出，14歲的女兒因做家事，被母親責罵沒做好，起了口角爭執，半夜弟弟發現姊姊不在房內，才知女兒離家，因擔心女兒在外遭遇不測，請求警方協助。

警方受理後，由於少女身上沒手機，警方隨即至少女就讀的學校，訪查校方和少女同學及閨蜜，研判少女可能躲在近日有密切聯絡的台南麻豆男網友家。

警方調閱監視器發現，少女當晚離家後，在家附近超商借電話後，男網友隨即開車前來將她載走，於是遠赴台南麻豆找尋少女，因地緣不熟，警方將少女特徵告知當地警方，協請配合尋人，果真在麻豆六甲區仁愛街「媽祖廟」附近尋獲少女。

少女看到警方訝異地脫口「你們怎麼知道我在這裡？」警方將少女帶回高雄的路上，少女幽幽地告訴警方離家後，她有點想家，女警溫馨安撫，並趁機開導她好好和家人溝通，勿任性離家，否則家人也會擔心。