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賓士之王「邁巴赫」撞上保時捷Macan 修車費恐要價不斐

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

保時捷（右）和賓士邁巴赫（左）擦撞。記者曾健祐／翻攝
保時捷（右）和賓士邁巴赫（左）擦撞。記者曾健祐／翻攝
台中市1輛有賓士之王之稱的「邁巴赫」（Maybach）昨行經文心路和1輛保時捷Macan發生擦撞，兩車都有多處毀損，所幸沒有人受傷，但因豪車擦撞引起民眾注目，尤其賓士要價888萬元以上，修理費可能要價不斐，警方獲報到場對2名駕駛酒測均為0，詳細肇責、民事賠償等有待釐清。

台中第四分局初步調查，昨下午4點多黃姓男子（59歲）開著租賃的賓士邁巴赫，從大墩十四街要右轉文心路時，和直行駕駛保時捷的林姓男子（28歲）擦撞，包括賓士左前車毀損，保時捷的右側車身也多處凹陷變形。

轄區警方獲報到場，對黃、林施以酒測均為0，雙方也都沒有受傷，經調查當時天氣、路況均正常，也沒有眩光狀況。

由於賓士邁巴赫售價888萬元起跳、保時捷Macan不含選配也要價近300萬元，兩輛豪車在大街上擦撞，一度引起附近民眾好奇，也有人拍照上傳臉書，推測這次車禍後續修車費用恐怕很可觀，但目前雙方肇事責任、事發原因仍有待釐清。

保時捷（左）和賓士邁巴赫（右）擦撞。記者曾健祐／翻攝
保時捷（左）和賓士邁巴赫（右）擦撞。記者曾健祐／翻攝
保時捷（左）和賓士邁巴赫（右）擦撞。記者曾健祐／翻攝
保時捷（左）和賓士邁巴赫（右）擦撞。記者曾健祐／翻攝

保時捷 酒測

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