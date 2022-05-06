影／加line投資CRS虛擬貨幣 男險遭詐30萬台幣

新北市陳姓男子，今年3月加入LINE投資群組，陳男觀望近2個月，這個月3日上午，他獨自前往五股區一家銀行準備匯款1萬美金投資，行員詢問陳男投資方式，他卻無法敘明，行員擔心陳受騙報警協助，警方到場檢視LINE連結早已失效，經以案例說明，成功勸阻陳男打消匯款保住積蓄。

據了解，陳姓男子（65歲）退休在家，今年3月，陳男從LINE一則投資連結，看到只要匯錢一萬美金，投資「CRS虛擬貨幣」便能穩定獲利，陳男心想應可獲利，他不急於匯錢投資，而是反覆查看，觀望近2個月才決定投資。

這個月3日上午10時許，陳男獨自來到新北市五股區中興路一段一間合作金庫，準備匯款1萬美金（近30萬台幣）投資「CRS虛擬貨幣」，行員見陳男匯款金額過大，詢問陳男匯款用途，陳男僅回說「要投資用」。

行員謹慎續問「是怎樣的投資方式？」但陳男卻無法清楚說明，行員擔心陳男遭騙報警協處。蘆洲警分局更寮所員警楊育升、吳育賢獲報趕抵，檢視陳男提供LINE投資連結，發現連結早已失效，經以防詐知識、案例細心解說，陳男才恍若原是騙局一場，成功阻止陳男匯款，保住其養老金。