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寵物倉鼠疑遭學生飼主以滾水虐死 離譜行徑引發撻伐

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣一所私立專科學校的一年級男生在學校宿舍偷偷飼養倉鼠，日前卻用曬衣夾將倉鼠夾起， 還疑似用熱開水將牠燙死，這名住宿生虐鼠的離譜行徑被室友拍下PO網爆料，引發許多網友憤怒，一片撻伐，苗栗縣動物保護防疫所昨天到校調查，如查證學生虐鼠致死行為屬實，將依違反動物保護法移送檢方。

校方表示，事情可能發生在前晚，校方昨天上午得知後，立刻找這名專一男生及同寢室3名學生了解，並配合動防所調查，家長接到通知後，下午也從南部趕到校並將男生帶回，家長透露將讓孩子辦休學，如果將來仍留校就讀，校方將會加強生命教育輔導，也會依規定懲處。

男生在宿舍虐鼠過程讓室友看不下去，用手機拍下PO上「Dcard」爆料，讓網友炸鍋，紛紛留言讉責「真的很病態很惡心」、「絕不能姑息虐待動物的人」、「想揪團拿熱水燙他」，但疑似這名虐殺倉鼠的學生也

在網路留言回應「燙之前牠就半死不活，會吐血，身體軟趴趴，我只是想讓牠解脫」。

此事昨天凌晨被PO網，校方得知立即找相關學生了解，這名男生違反規定在宿舍養小動物，與他同寢室的幾名學生表示有看到對方當時在玩弄倉鼠，但沒見到用開水虐殺過程，返回寢室才發現倉鼠已死亡。

苗栗縣動物保護防疫所表示，這起學生疑似虐死倉鼠事件，動防所初步完成男生的陳述意見筆錄，將依相關事證調查，如屬實可依動保法相關規定送檢方偵辦，依法條可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，由於當事人還未成年，全案還涉及兒少法，法院審理也會視事證裁處。

校方說，外傳學校要將PO網學生退學及懲處，絕非事實，只是善意提醒大家宿舍內有偷養寵物及虐待行為時應及早向學校反映，且當事學生還未成年，PO網有個資等問題，希望學生注意，並非要懲處。

苗栗縣一所專科學校的五專一年級男生，涉嫌將自己飼養的寵物倉鼠虐死，被同學PO網爆料。圖／翻攝自Dcard
苗栗縣一所專科學校的五專一年級男生，涉嫌將自己飼養的寵物倉鼠虐死，被同學PO網爆料。圖／翻攝自Dcard
苗栗縣一所專科學校的五專一年級男生，涉嫌將自己飼養的寵物倉鼠用曬衣夾吊起，最 後倉鼠遭虐死，被同學PO網爆料。圖／翻攝自Dcard
苗栗縣一所專科學校的五專一年級男生，涉嫌將自己飼養的寵物倉鼠用曬衣夾吊起，最 後倉鼠遭虐死，被同學PO網爆料。圖／翻攝自Dcard

倉鼠 宿舍 苗栗縣

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