寵物倉鼠疑遭學生飼主以滾水虐死 離譜行徑引發撻伐

苗栗縣一所私立專科學校的一年級男生在學校宿舍偷偷飼養倉鼠，日前卻用曬衣夾將倉鼠夾起， 還疑似用熱開水將牠燙死，這名住宿生虐鼠的離譜行徑被室友拍下PO網爆料，引發許多網友憤怒，一片撻伐，苗栗縣動物保護防疫所昨天到校調查，如查證學生虐鼠致死行為屬實，將依違反動物保護法移送檢方。

校方表示，事情可能發生在前晚，校方昨天上午得知後，立刻找這名專一男生及同寢室3名學生了解，並配合動防所調查，家長接到通知後，下午也從南部趕到校並將男生帶回，家長透露將讓孩子辦休學，如果將來仍留校就讀，校方將會加強生命教育輔導，也會依規定懲處。

男生在宿舍虐鼠過程讓室友看不下去，用手機拍下PO上「Dcard」爆料，讓網友炸鍋，紛紛留言讉責「真的很病態很惡心」、「絕不能姑息虐待動物的人」、「想揪團拿熱水燙他」，但疑似這名虐殺倉鼠的學生也

在網路留言回應「燙之前牠就半死不活，會吐血，身體軟趴趴，我只是想讓牠解脫」。

此事昨天凌晨被PO網，校方得知立即找相關學生了解，這名男生違反規定在宿舍養小動物，與他同寢室的幾名學生表示有看到對方當時在玩弄倉鼠，但沒見到用開水虐殺過程，返回寢室才發現倉鼠已死亡。

苗栗縣動物保護防疫所表示，這起學生疑似虐死倉鼠事件，動防所初步完成男生的陳述意見筆錄，將依相關事證調查，如屬實可依動保法相關規定送檢方偵辦，依法條可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，由於當事人還未成年，全案還涉及兒少法，法院審理也會視事證裁處。