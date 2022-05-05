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潭子新田步道流浪狗數十隻攻擊騎士 機車摔山谷人住院
台中市潭子新田登山步道是熱門健行路線，但停車場常有流浪狗攻擊機車騎士，日前就有登山客被攻擊，機車掉入5、6公尺深的溪谷，但受傷必須住院治療。觀旅局表示將派員加強巡查，並請台中市動保處協助處理幾十隻流浪狗問題。
台中市議員蕭隆澤今在台中市議會交通地政業務質詢表示，潭子新田登山步道停車場，最近出現流浪狗攻擊機車騎士狀況，造成機車掉進溪谷、騎士受傷的危險事件。
蕭隆澤指出，潭子區的新田登山步道，位在聚興山，總長3公里，設有1063階的木棧階梯，依山式蜿蜒而建，幾處的眺望台外，還可眺望豐原地區的賞鷹平台，一直是熱門健行的好去處，平日至少有4、500人登山。
蕭隆澤表示，新田登山步道停車場有善心人士餵養流浪狗，數量多到非常嚇人，已經威脅到經新田登山步道與停車場附近機車騎士生命安全。
蕭隆澤說，最近就有機車騎士遭攻擊，機車掉入5、6公尺深溪谷中，還好人跳開沒有掉進溪谷，保住一命！但腿部受傷，住院治療。
蕭隆澤希望觀旅局正視這個問題，儘快與動保處聯繫協助處理。
觀旅局副局長陳育正認同表示，將派員加強巡查，並函請台中市動保處協助，維護民眾登山休閒安全。
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