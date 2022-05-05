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高市2警涉包庇賭博 遭檢方偵結起訴

中央社 / 高雄5日電

高市2名員警涉包庇電玩業者，遭檢方偵結起訴。檢方表示，2人與業者不當往來，幫忙通風報信、規避查緝，甚至得知業者將被搜索，還告知「票請下來了，自己小心」，意圖讓檢警行動破功。

據檢方調查，去年6月已退休的六龜分局陳姓偵查佐，2020年任職仁武分局期間，與陳姓電玩業者私下交好，非但未主動查緝，還常去打麻將，並利用這種方式讓業者知道此時不會臨檢，可放心營業。

另一名鄭姓員警於2020年9月擔任仁武派出所副所長時，與一家電玩業者有往來，得知業者將被檢方搜索，竟前往告知對方「上面的人已經將票請下來了，你自己小心」。

業者掌握檢方搜索時間後，店內工作人員還以手機LINE通訊軟體互相通報，並告知賭客「今天有警察在，比較不方便換現金」，交給客人「暫存預定單」，當日後換取現金憑據。但手機洩密對話仍被檢方發現，因而啟動調查。

橋頭地檢署今天發布新聞稿表示，已偵結起訴陳、鄭2人，依公務員包庇他人犯意圖營利提供賭博場所及聚眾賭博、公務員洩漏國防以外之秘密及賭博等罪嫌起訴。另對業者依圖利供給賭博場所及聚眾賭博罪等罪嫌起訴。

涉案的六龜分局陳姓偵查佐去年6月已退休，至於另名涉案的鄭姓員警，仁武分局對中央社記者表示，分局接獲起訴書後，立即召開考績會，並決議給予停職處分。

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