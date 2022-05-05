影／香港網友代買彩券中獎？婦人想領獎險些丟了24萬元

基隆市何姓婦人到基隆第二信用合作社匯款24萬元，行員覺得受款帳戶可疑，通報警方協助處理。員警到場得知婦人認識香港網友後，網友代買彩券中獎，才會照指示匯款。員警告訴婦人相關詐騙案例，終讓婦人從中獎美夢回到現實世界，保住存款。

基隆市警三分局今天表示，七堵派出所5月3日上午11點多接獲二信通報，有1名婦人臨櫃匯款，並不尋常，請警方到場協助。

巡佐羅晉鴻、警員林璟任前往二信，從何姓婦人口中得知，認識1名香港網友後，對方幫她下注買彩券。後來稱接獲LINE來電，自稱香港公務人員並經營博弈網站男子說，網友代為下注的香港彩券中獎，如要兌獎，須先匯款新台幣24萬元到指定帳戶。

何婦信以為真，前往二信要匯款時，行員及時發現異狀並通報警方。警員希望婦人暫緩匯款，並請她到派出所查看資訊，就可知道她匯入帳戶是詐騙集團，從別人手中騙來，當成洗錢工具的人頭帳戶。

員警對婦人說，詐騙集團把機房設在國外，騙她的人又可能是香港人，我國政府並無管轄權，除非抓到人後引渡來台。婦人如果把錢匯出去，確定被騙再報案，即時抓到人，24萬元也要不回來。婦人此時才恢復理智，沒有匯款。