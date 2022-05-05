1歲童疑遭虐腦嚴重受損 父心痛曝病況「眼睛恐失明」

台中一名1歲10個月易姓男童疑似遭保母虐待，頭部外傷且顱內出血；易姓父親今發文說明最新傷況，男童目前已開始適應自行呼吸，但有失明可能，且左手無法出力；豐原醫院表示，男童腦部嚴重受損，有傷到視神經，後續仍須觀察並持續復健。

台中豐原4月傳出疑似保母虐童案。1歲10個月的易姓男童疑遭保母虐待，身上多處外傷且有顱內出血現象，夏姓保母經檢方訊後，依傷害致重傷聲請羈押，經法官召開羈押庭審理後，認她有串證之虞，裁定羈押禁見。

男童父親今發文感謝大家關心，並寫下男童最新病況，表示男童的呼吸器已拔除，開始適應自行呼吸，但醫生表示須持續供給氧氣，目前仍在加護病房繼續觀察。

「真的很心痛、很心疼。」男童父親寫到，站在加護病房外就是心痛，不能進去看弟弟，不能摸摸他，陪陪他，真的很心疼；父親表示，弟弟是否失明無法得知，但弟弟左手已無法出力，必須開始復健，對一個寶寶來說，是多折磨、多痛苦。

豐原醫院表示，男童目前狀況相對穩定，持續往好方向發展，昏迷指數約8至9，腦壓趨近正常，有反射性動作，呼吸內管已拔除，但仍需供給氧氣適應自行呼吸。豐醫提到，男童腦部嚴重受損，有傷害到視神經功能，之後仍需再觀察並持續復健，輔助身體復原。

小孩肺部痰很多，時常無法自己咳出，必需靠醫護人員抽痰，「小小身軀，就要抽痰，我們真的很心痛，弟弟每天服用的藥物太多了，時常出現不適不舒服還有痛感，能給予的只有藥物控制以及舒緩。」她不解為何這樣的人可以當保母，「事發至今，還是沒有任何一個回應！腦中一直出現到院畫面，保母與丈夫一句我不知道，一句孩子噎奶，到底要我們怎麼接受！？」