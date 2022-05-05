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老翁險遭詐騙 汐止警、行員及時攔阻匯款

觀天下 / 記者李嘉文/汐止報導

汐止警分局接獲永豐銀行汐止分行通報，及時阻止詐騙案，汐止分局副分局長余祥雲親至永豐銀行致贈感謝狀。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局接獲永豐銀行汐止分行通報，及時阻止詐騙案，汐止分局副分局長余祥雲親至永豐銀行致贈感謝狀。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局於日前接獲永豐銀行汐止分行通報，發現一名七鄭姓老翁疑似遭到詐騙情形，遂派現場員警到場，瞭解老翁疑似遭到假友人借款投資手法詐騙，經員警耐心告知此為常見詐騙手法，鄭男知悉自己遭到詐騙，頻頻向員警及行員道謝後離去。

近期因疫情及景氣問題，造成民眾人心惶惶，鄭男接獲一名自稱年輕時的軍中友人電話，說生活困苦想借點錢透過投資方式額外賺取生活費等。鄭男信以為真，獨自前往永豐銀行表示欲匯款新臺幣10萬元至詐騙集團所指定帳戶，經由行員核對帳戶，赫然發現該匯款帳戶是遭列之警示帳戶，趕緊通報汐止所員警到場查處。

但鄭男堅稱是要幫助一位居住於台南很久未見面的當兵友人做投資，經員警耐心告知此為常見詐騙手法，切勿輕易相信，別讓自己努力存下來的辛苦錢被騙走了，也提醒不要再跑到別家銀行匯款，

汐止分局副分局長余祥雲於111年5月5日親至永豐銀行致贈感謝狀，感謝機警行員發覺客戶遭受詐騙，成功遏止民眾損失。

汐止所所長林建中也呼籲，詐騙手法日益精進，透過網路方式指導投資虛擬貨幣等方式，獲取相關利益，使得民眾一步一步掉入詐騙集團陷阱之中卻不自覺。隨著科技的發展，詐騙手法層出不窮，民眾應該提高警覺，免於遭到詐騙，若有任何疑問可以撥打165反詐騙諮詢專線查證。

詐騙集團 汐止

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