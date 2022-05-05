7旬婦落入詐團陷阱 匯款32萬元萬華警阻止

台北市一名陳姓老婦，日前接獲詐騙集團來電，對方用「猜猜我是誰」手法，誆騙陳婦是多年未聯繫的姪子，因急需用錢，想向她借取32萬元，陳婦信以為真下，真的跑到銀行匯款，幸好銀行行員機警，通知轄區警方萬華分局員警到場處理，成功阻止陳婦匯款。

警方表示，萬華分局龍山派出所日前上午10點多時，接獲轄區內的台新銀行報案，指有一名老婦疑似遭到詐騙。

當龍山所員警獲報趕到現場時，見到陳婦（70歲）神色緊張，員警上前耐心詢問，陳婦道出她的line有一名陌生人與她聯繫，她以為是多年未聯繫的姪子，便與對方深入聊天。

過程中，對方說因急需用錢，要向陳婦借取32萬元，陳心疼姪子下，趕緊跑到住家附近的台新銀行要匯款。

員警聽聞過程，馬上判斷出這是詐團常用的「猜猜我是誰」詐騙手法，經過苦口婆心勸說下，陳婦終於放棄匯款，保住辛苦血汗錢。