10天大幼嬰被倒吊狠當物品甩 竹北某月子中心爆虐嬰

竹北文興路某產後護理之家爆出虐嬰事件，一名才10天大的嬰兒，被照顧員在換尿布時，猶如當成物品、布娃娃，隨手用手拎起雙腳倒吊摔丟在桌上，過程全被監視器拍下，父母驚覺孩子有瘀青才發現，看監視器更當場崩潰，縣議會連郁婷要求縣府徹查，追究產後護理之家責任，並調整評鑑制度。

據了解，這起虐嬰事件是發生在去年12月，年輕爸媽看上文興路上某間評價不錯的月子中心，但才入住沒幾天，就發現才出生一個星期的孩子臉上出現瘀青，詢問月子中心人員卻被告知「那只是小兒黃疸」，更當場戳揉給爸媽看，否認是瘀青。

因年輕爸媽不放心，自行掛號兒科醫師，經醫師檢查確認就是瘀青，記得爸媽衝回月子中心調監視器，沒想到畫面太過衝擊，媽媽當場看著監視器崩潰，連爸爸都忍不住驚呼怒罵畫面中的照顧員「他到底在幹嘛！」

監視器畫面中拍到，照顧員走入育嬰室中，隨手就像提香蕉一樣，把嬰兒雙腳拎起，嬰兒當場頭下腳上吊在空中，隨後又被隨手甩在桌上，過程十分粗魯，讓媽媽看了非常心疼，簡直不敢相信孩子才出生短短沒幾天，卻要遭受這樣的虐待。

年輕爸媽事後氣得提告，目前案件已經檢方起訴，爸媽也投訴縣府社會處，經轉衛生局查出該名照顧員並未有護理師執照，社會處則針對照顧員讓幼嬰受傷而開罰6萬元；不過縣議員連郁婷今天上午質詢時，也當場詢問新竹縣的大家長楊文科會不會認為罰則過輕，楊文科認為確實有點輕，會再檢討。

連郁婷指出，竹北是全台生育率最高的地方之一，卻也是外來人口移居最多的地區之一，許多年輕媽媽做月子無法仰賴長輩，只能依靠月子中心，發生這種虐嬰事件應要徹查，不能讓年輕的父母提心吊膽。