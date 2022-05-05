告白遭學姊拒絕 高雄男大生憤持美工刀傷人遭送辦

高雄樹德科技大學一名大一林姓男學生今凌晨12時許疑追求同社團盧姓大二學姊不成，涉持美工刀划傷盧女後頸及右手臂，盧女友人見狀嚇得報警，警方獲報20分鐘內逮捕林男，林男表示自己吞了安眠藥，警消將兩人送醫後皆無大礙，盧女在家人協助下向林男提出傷害告訴，警詢後將依殺人未遂及傷害罪嫌送辦。

據了解，林男（20歲）與盧女（20歲）都住在學校宿舍，兩人是同社團社員，林男、盧女及盧女友人今天凌晨12點半左右在校園內散步聊天，期間林男疑似向盧女告白遭拒，林男離開沒多久又回到現場，表示想送盧女等人回宿舍，卻再度遭盧女拒絕，林男遭雙重打擊一時情緒激動，持預藏美工刀朝盧女亂揮，划傷盧女後頸及右手臂後自行回到宿舍。

盧女脖頸流血嚇壞友人及在一旁運動的同學，盧女友人立即報警叫救護車，岡山警分局員警獲報到場，20分鐘內在林男宿舍內逮捕林男，林男自承在房內吞了數十顆安眠藥，身上還穿著帶有點點血跡的衣物，警消將林男與盧女一同送醫，盧女就醫縫合傷口目前已無大礙，持續住院觀察中，林男今天上午意識清醒後，被警方帶回派出所詢問，將依殺人未遂及傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。