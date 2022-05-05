影／民眾檢舉違停控警不開單 警：肇車移置依法處理

新北市五股區成泰路三段，昨天晚上發生車禍，肇事車暫移路旁，不過有民眾未知前後原由，在臉書貼文質問員警「沒對違停車依法開單」事後警網巡發現聯繫告知，但民眾仍質疑員警「處理程序不當，造成用路人誤解？」對此，蘆洲警表示，員警非無作為，已依相關規定處理。

據了解，昨天晚上8時20分左右，陳姓運鈔車駕駛（28歲）行經新北市五股區成泰路三段577巷口，與汪姓女騎士（22歲）所騎乘機車發生碰撞，造成汪女小腿擦挫傷無須就醫。警方獲報派員趕抵，對肇事雙方酒測值為零毫克，現場繪製完「交通事故現場圖」後，將肇事車移置路旁，隨後帶同肇事雙方返回派出所製作車禍筆錄。

當晚8時40分左右，一民眾開車路過該處，見肇事運鈔車「違停」路旁，打電話向警方檢舉，隨後就停等在肇事車後方，20分鐘後轄區警到場，民眾見警沒想要開單告發，質問警員「我這邊有影像可以給你，不用開單嗎？」警回了句「我回去會處理」隨即拿手機朝肇事車一拍便離去。

員警此舉，讓檢舉民眾十分不滿，將行車紀錄器畫面及與員警對話內容，上傳臉書《我是五股人》貼文寫道「還是那句話我不是不繞過去，如果今天被後方魔人檢舉跨越雙黃線，那不是自己損失嗎？」

事後，蘆洲警網巡發現檢舉違停民眾貼文，趕緊聯繫上他，並說明肇事車違停前因後果，卻仍澄清該民疑慮，於其文後補文質警「員警到場為何不告知該車為事故車輛…..」說「員警是否有處理不當的程序，造成用路人誤解？」

對此，蘆洲警分局表示，現場為車禍事故，經警繪製完「交通事故現場圖」後，暫將肇事車移置路旁，隨後帶同肇事雙方返回派出所製作車禍筆錄。對於後續民眾檢舉違停質疑警方沒做為部分澄清，車禍處理與處理檢舉違停是不同員警，且員警到場已依相關規定拍照，待後返回派出所再開逕舉單告發。