快訊

快篩上路一周已售出1500萬劑 擬採早中晚分開賣

血戰馬立波？俄軍「停火又開火」與歐盟石油制裁

新增67例中症、6例重症 20多歲男腦傷「中轉重症」亡

設計「當街押人」橋段 台南女為男友慶生判不罰

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

今年3月16日凌晨零時多，台南警方獲報，南區夏林路有人遭押走，經追查在安平區某餐酒館找到被害人和對方有說有笑，發現竟是邱姓女友為王姓男友慶生的惡作劇，邱女等7人被依違反社維法送辦，法官認過程中並無強暴、脅迫等王意志舉措，且無以其他方式驚嚇他人判不罰。

案發時，台南市警六分局受理路人報案後，第一時間即調閱到2輛可疑自小客車，通報警備隊等攔檢圍捕，市警四分局隨即在安平區平通路的餐酒館路旁發現可疑車輛，通知六分局到場。未料，員警到場後發現，王男毫髮無傷，並和邱女及其友人等7人有說有笑，這才發現是女友為了幫男友慶生，設計將人帶走的惡作劇橋段，不知情路人發現後撥打110報案。

警方認邱女等人違反社會秩序維護法第63條第1項第6款：「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」規定，將7人移送審理。

台南簡易庭認為，該案肇因於邱女欲以驚喜之舉，為王姓男友慶生。王男說，他當下不清楚為何要載他走，他跟廖男等人是朋友，有人敲車窗，他便自行下車，被對方請上車，之後抵達餐酒館。

陳姓友人說，他當時是司機，將車輛停在王車前後，看到沈姓友人將王男請下車，後來王男就自己上車跟他們離開現場。郭姓友人則說，沈姓友人告訴王男要幫他慶生，王男表示要坐車一同前往慶生地點。

台南簡易庭認為，王男雖應邱女等人之請而搭坐其車輛離去，但當中本有王男認識友人，過程中也無出現強暴、脅迫、欺詐或其他違反、扭曲王男意志的舉措行止，這與法條中「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人」要件有別。且警方認為邱女等人以擄人方式為人慶生，已逾越一般社會大眾觀念中容許的合理範圍仍有誤會。

法官認為路人報案出於良善動機，警網的出動，也是基於國家權力為維持秩序或防範潛在不法情事體制制度而為，但邱女等7人是否確有違反社會秩序維護法行為，仍應回歸證據法則與構成要件來認定。

邱女為男友慶生，設計當街帶人橋段，最後竟是場惡作劇，警方將邱女等7人依違反社維法送辦，法官認過程中並無強暴、脅迫等王意志舉措，且無以其他方式驚嚇他人判無罪。圖／翻攝照
邱女為男友慶生，設計當街帶人橋段，最後竟是場惡作劇，警方將邱女等7人依違反社維法送辦，法官認過程中並無強暴、脅迫等王意志舉措，且無以其他方式驚嚇他人判無罪。圖／翻攝照

台南

延伸閱讀

登頂玉山換旗袍慶生 嘉縣家畜所長圓夢不忘拉布條宣導

鼓鼓染疫康復回歸 粉絲慶生應援3百公斤飼料捐贈毛孩

陳冠霖自主居隔慶生49歲：度過人生中最難忘的生日

出動私人飛機為愛妻慶生 甄子丹喊「愛妳一百萬年」

相關新聞

影／機車突右切導致外送員慘摔車撞電箱命危 警急忙送醫

新北市楊姓男子今騎機車行經板橋區時，突然往右側車道偏移，擦撞同向機車騎士的熊貓外送員林姓男子，林倒地後連人帶車不僅撞上路...

雲林火燒車事故 老婦人身受重傷送醫不治

昨天上午11點土庫鎮崙內里發生火燒車事故，引起民眾熱議，黑色休旅車起火燃燒，老婦人身受重傷倒地，疑因雙方未注意前方路況，...

新店男精神不穩當街狂撒4萬元鈔票 店家：有人趁亂撿走

新北市一名55歲張姓男子昨天晚上7點多，因不明原因，在大馬路上狂撒現金鈔票，洋洋灑灑的撒了4萬元，地面上滿是千元大鈔和百...

設計「當街押人」橋段 台南女為男友慶生判不罰

今年3月16日凌晨零時多，台南警方獲報，南區夏林路有人遭押走，經追查在安平區某餐酒館找到被害人和對方有說有笑，發現竟是邱...

影／軍中老友稱生活困苦 汐止男急衝銀行匯10萬

新北市汐止區鄭姓男子日前接獲自稱軍中老友電話，稱生活困苦，想借10萬元投資賺生活費，鄭男念及昔日軍中同袍情誼，急衝銀行欲...

機車停放車頭朝外恐遭罰 北市交大：未構成違規

有網友發文詢問「白牌機車停車，車頭朝外有罰則嗎」，引發熱議。台北市警察局交通警察大隊今天表示，機車若有依相關規定停放，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。