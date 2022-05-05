設計「當街押人」橋段 台南女為男友慶生判不罰

今年3月16日凌晨零時多，台南警方獲報，南區夏林路有人遭押走，經追查在安平區某餐酒館找到被害人和對方有說有笑，發現竟是邱姓女友為王姓男友慶生的惡作劇，邱女等7人被依違反社維法送辦，法官認過程中並無強暴、脅迫等王意志舉措，且無以其他方式驚嚇他人判不罰。

案發時，台南市警六分局受理路人報案後，第一時間即調閱到2輛可疑自小客車，通報警備隊等攔檢圍捕，市警四分局隨即在安平區平通路的餐酒館路旁發現可疑車輛，通知六分局到場。未料，員警到場後發現，王男毫髮無傷，並和邱女及其友人等7人有說有笑，這才發現是女友為了幫男友慶生，設計將人帶走的惡作劇橋段，不知情路人發現後撥打110報案。

警方認邱女等人違反社會秩序維護法第63條第1項第6款：「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」規定，將7人移送審理。

台南簡易庭認為，該案肇因於邱女欲以驚喜之舉，為王姓男友慶生。王男說，他當下不清楚為何要載他走，他跟廖男等人是朋友，有人敲車窗，他便自行下車，被對方請上車，之後抵達餐酒館。

陳姓友人說，他當時是司機，將車輛停在王車前後，看到沈姓友人將王男請下車，後來王男就自己上車跟他們離開現場。郭姓友人則說，沈姓友人告訴王男要幫他慶生，王男表示要坐車一同前往慶生地點。

台南簡易庭認為，王男雖應邱女等人之請而搭坐其車輛離去，但當中本有王男認識友人，過程中也無出現強暴、脅迫、欺詐或其他違反、扭曲王男意志的舉措行止，這與法條中「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人」要件有別。且警方認為邱女等人以擄人方式為人慶生，已逾越一般社會大眾觀念中容許的合理範圍仍有誤會。