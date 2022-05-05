雲林火燒車事故 老婦人身受重傷送醫不治

昨天上午11點土庫鎮崙內里發生火燒車事故，引起民眾熱議，黑色休旅車起火燃燒，老婦人身受重傷倒地，疑因雙方未注意前方路況，在路口相撞，導致休旅車起火燃燒，機車騎士噴飛翻滾數圈，頭部受創送醫不治，初步判定兩人皆無受火勢波及，也沒有酒駕與超速疑慮。

昨天馬光大小事臉書社團，有民眾PO文指出，土庫鎮崙內里86號產業道路上有一台火燒車，黑色休旅車起火燃燒，熊熊烈火直竄天際，路旁還有一名倒臥的婦人與一台機車。

虎尾警分局說明，在土庫鎮崙內里86號旁產業道路口，76歲黃姓婦人騎乘機車由北往南，61歲林姓男子駕駛黑色休旅車由西向東，2人行經路口時，疑似因未注意路況發生碰撞。休旅車因撞擊竄出烈火，黃姓婦人被撞飛往前翻滾數圈，全身挫傷頭部受創，2人皆未受火勢波及，車輛起火原仍待消防隊火調小組鑑識調查。

消防隊獲報到場，立即拉水線滅火，並將倒臥在路旁的老婦人送至若瑟醫院，老婦人身上有多處挫傷，且頭部受創，最終傷重送醫不治。休旅車駕駛則未受傷。