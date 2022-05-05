影／軍中老友稱生活困苦 汐止男急衝銀行匯10萬

新北市汐止區鄭姓男子日前接獲自稱軍中老友電話，稱生活困苦，想借10萬元投資賺生活費，鄭男念及昔日軍中同袍情誼，急衝銀行欲匯10萬元，女行員發現匯款帳戶為警示帳戶，報警勸阻才未受騙，汐止警分局副分局長余祥雲今前往銀行致贈感謝狀，感謝機警行員發覺客戶遭受詐騙，即時成功遏止民眾損失。

汐止警分局今年4月22日上午10時40分接獲永豐銀行汐止分行通報，疑似有人遭到詐騙，員警迅速到場瞭解，發現72歲鄭姓男子疑似接 到詐騙集團電話，假冒友人名義借款投資手法詐騙。

據了解，鄭男接獲一名自稱年輕時的軍中友人電話，說生活困苦想借點錢，透過投資方式額外賺取生活費，鄭男念及昔日軍中同袍情誼，信以為真，獨自前往永豐銀行臨櫃欲匯款10萬元至軍中友人所指定帳戶，經由行員核對帳戶，赫然發現該匯款帳戶是已遭列管的警示帳戶。

鄭男一開始仍堅稱要幫助一位住台南，已很久未見面的當兵友人做投資，經員警耐心告知此為常見詐騙手法，切勿輕易相信，別讓自己努力存下來的辛苦錢被騙走，並再三提醒不要再跑到別家銀行匯款，鄭男知悉自己遭到詐騙，頻頻向員警及熱心女行員道謝後離去。