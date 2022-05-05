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新店男精神不穩當街狂撒4萬元鈔票 店家：有人趁亂撿走

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名55歲張姓男子昨天晚上7點多，因不明原因，在大馬路上狂撒現金鈔票，洋洋灑灑的撒了4萬元，地面上滿是千元大鈔和百元鈔票，期間他還站在雙黃線上大聲咆哮，當時適逢晚餐時段，眾人都嚇傻了，搞不清楚怎麼回事，熱心報警。

警方趕抵民權路，見大範圍柏油路都是鈔票，且是「真鈔」，立刻幫忙一一撿起，並判斷他應是精神不穩，打119強制送醫救治。據悉，張男領有精神障礙手冊，上救護車時喊說「為什麼要送救護車」，似乎不清楚自己的脫序行為。

根據附近店家透露，張男是當地人，撒現金也不是第一次，不過昨晚看到有機車騎士順手把幾張鈔票拿走。警方表示，經調閱監視器畫面已掌握車號，將通知到案了解狀況，並呼籲民眾，路上的鈔票切勿亂撿，否則將面臨刑法侵占罪。

新北市新店區一名男子，昨天晚上疑因情緒不穩，在大馬路上狂撒現金4萬元。記者翁至成／翻攝
新北市新店區一名男子，昨天晚上疑因情緒不穩，在大馬路上狂撒現金4萬元。記者翁至成／翻攝
新北市新店區一名男子，昨天晚上疑因情緒不穩，在大馬路上狂撒現金4萬元。記者翁至成／翻攝
新北市新店區一名男子，昨天晚上疑因情緒不穩，在大馬路上狂撒現金4萬元。記者翁至成／翻攝

救護車 監視器

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