新店男精神不穩當街狂撒4萬元鈔票 店家：有人趁亂撿走

新北市一名55歲張姓男子昨天晚上7點多，因不明原因，在大馬路上狂撒現金鈔票，洋洋灑灑的撒了4萬元，地面上滿是千元大鈔和百元鈔票，期間他還站在雙黃線上大聲咆哮，當時適逢晚餐時段，眾人都嚇傻了，搞不清楚怎麼回事，熱心報警。

警方趕抵民權路，見大範圍柏油路都是鈔票，且是「真鈔」，立刻幫忙一一撿起，並判斷他應是精神不穩，打119強制送醫救治。據悉，張男領有精神障礙手冊，上救護車時喊說「為什麼要送救護車」，似乎不清楚自己的脫序行為。