3大箱汽車材料掉一地無監視器 警用一招就找到失主
台中市第三警分局正義所在上月底接獲市民拾獲3大箱得汽車材料，市民透露材料都是散落在路上，研判應為貨車掉落，不過警方調閱附近路口都無設置監視器，材料也無相關訊息可尋找失主，警方靈機一動，在地方臉書社團張貼訊息，果然陳姓女子即上門認領。
第三警分局正義所表示，張姓市民在上月29日行經南區復興園路、永東街時，發現路面散落大量物品，他下車協助撿拾，發現是全新的汽車用皮帶，一共有三大籃，所以送交派出所失物招領。
警方發現，三大籃皮帶無公司名稱，掉落位置附近也無路口監視器畫面可循，員警遂一一撥打電話詢問周邊的汽車材料行，卻都表示沒有掉落相關耗材，正義所長李參民靈機一動，利用臉書地方社團PO文尋找失主，果然網路力量強大，PO文後沒多久，遺失耗材的陳姓女子就現身派出所。
陳女表示，稍早載送汽車用皮帶時，沒發現後車門未關妥，經好心民眾通知才得知物品沿途散落，回頭撿拾就發現少了價值數萬元的三大籃汽車用皮帶，因掉落物體積龐大，非同業人士可能也不曉得用途，以為被拾獲者拿去變賣，所以也沒有想到要報警協尋。
她說，沒想到滑手機時，在臉書社團發現有人PO出似曾相識的置物籃，趕緊至派出所領回。
警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第30條第1項規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭者，或載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險者，可處汽車駕駛人3000元以上1.8萬元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，民眾裝載物品時，務必妥善固定綁牢，避免物品散落影響行車安全。
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