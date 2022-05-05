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機車停放車頭朝外恐遭罰 北市交大：未構成違規
有網友發文詢問「白牌機車停車，車頭朝外有罰則嗎」，引發熱議。台北市警察局交通警察大隊今天表示，機車若有依相關規定停放，不論車頭朝內或朝外，均未構成違規。
針對有網友在PTT發文討論「白牌機車停車，車頭朝外有罰則嗎」，引發正反看法論戰。
交通警察大隊今天對此表示，機車若有依規定停放，不論車頭朝內或朝外，均未構成違規。
交通警察大隊說明，依道路交通安全規則第112第3項規定，大型重型機車及機車停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣平行、垂直或斜向停放。
同時，上述「緊靠」，是指前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣不得超過30公分。
交通警察大隊指出，若違反上述規定者，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第6款不依順行方向或不緊靠道路右側停放，處駕駛人新台幣600元以上1200元以下罰鍰。
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