聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／2歲女童意外反鎖屋內嚎啕大哭 警察破門救援
南投市簡姓媽媽前幾天晚上在門外打掃，2歲女兒發現她不屋內找人，意外將大門反鎖。小女娃嚇得嚎啕大哭，簡女幾次誘導女兒開門都失敗，還好警方及時趕到，以警棍打破大門玻璃打開門鎖，小女童才在母親懷抱裡慢慢停止抽泣，化解虛驚。
南投警分局接獲民眾報案，南投市大庄路有幼童受困家中，南投派出所長吳昆典、警員簡永昌、林柔萱趕往現場協助，見門外簡女焦急等候安撫女兒，而屋內女童因為害怕，正嚎啕大哭。
簡媽媽說，她和2歲的女兒在家，她趁女兒在客廳看電視，在屋外打掃大門。沒想到女兒看不到她，到處找人，卻意外將大門關起並反鎖，女兒膽小獨自在屋內不斷哭泣，她想進屋才發現大門被反鎖。
她幾次安撫女兒，想誘導女兒打開門鎖，但女兒年紀太小又緊張，只是不斷大哭，還好她帶著手機，趕緊報警求助。
員警趕到後，發現大門共有兩道，是第二道門反鎖，門上安裝玻璃，決定敲破玻璃打開門鎖。
簡女告訴女兒「妹妹，坐到沙發上不要靠近」，再由警員以警棍敲破玻璃，終於打開大門。小女童看到大門玻璃被敲破，還是緊張大哭，簡女趕緊進入屋內，緊緊抱著女兒，小女娃才慢慢安靜下來停止哭泣，簡女也再三感謝警方及時伸援，避免女兒發生意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言