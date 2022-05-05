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影／2歲女童意外反鎖屋內嚎啕大哭 警察破門救援

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投市簡姓媽媽前幾天晚上在門外打掃，2歲女兒發現她不屋內找人，意外將大門反鎖。小女娃嚇得嚎啕大哭，簡女幾次誘導女兒開門都失敗，還好警方及時趕到，以警棍打破大門玻璃打開門鎖，小女童才在母親懷抱裡慢慢停止抽泣，化解虛驚。

南投警分局接獲民眾報案，南投市大庄路有幼童受困家中，南投派出所長吳昆典、警員簡永昌、林柔萱趕往現場協助，見門外簡女焦急等候安撫女兒，而屋內女童因為害怕，正嚎啕大哭。

簡媽媽說，她和2歲的女兒在家，她趁女兒在客廳看電視，在屋外打掃大門。沒想到女兒看不到她，到處找人，卻意外將大門關起並反鎖，女兒膽小獨自在屋內不斷哭泣，她想進屋才發現大門被反鎖。

她幾次安撫女兒，想誘導女兒打開門鎖，但女兒年紀太小又緊張，只是不斷大哭，還好她帶著手機，趕緊報警求助。

員警趕到後，發現大門共有兩道，是第二道門反鎖，門上安裝玻璃，決定敲破玻璃打開門鎖。

簡女告訴女兒「妹妹，坐到沙發上不要靠近」，再由警員以警棍敲破玻璃，終於打開大門。小女童看到大門玻璃被敲破，還是緊張大哭，簡女趕緊進入屋內，緊緊抱著女兒，小女娃才慢慢安靜下來停止哭泣，簡女也再三感謝警方及時伸援，避免女兒發生意外。

警方以警棍敲破大門玻璃，打開門鎖，救出受困的2歲女童。圖／南投警分局
警方以警棍敲破大門玻璃，打開門鎖，救出受困的2歲女童。圖／南投警分局
警方以警棍敲破大門玻璃，打開門鎖，救出受困的2歲女童。圖／南投警分局
警方以警棍敲破大門玻璃，打開門鎖，救出受困的2歲女童。圖／南投警分局

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