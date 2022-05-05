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台中交警3年追出107件肇逃 2實戰心法查出真相

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局交通分隊員王建智追查肇逃案件有心得，秉持「大膽假設、小心求證」、「毋枉毋縱」的實戰心法，近三年已查獲107件肇逃案件，今年以來也查獲11件，上月底王才查獲一輛轎車駕駛，誤撞路旁機車後，假裝沒事離開，但王挨家挨戶查訪監視器，才讓涉案人承認。

台中市第五警分局交通分隊警員王建智說，追查肇事逃逸案件，都是秉持「大膽假設、小心求證」及「毋枉毋縱」的原則來處理事故，肇逃案件有時完全無任何跡證，在處理上更增添難處，所以對北屯區的監視影像設置情形掌握度很高，所以近3年破獲肇事逃逸案件有107件，今年也有11件。

王建智說，過去某次處理肇事逃逸案件時，當他聯繫到肇逃者，得到的回答竟是「我有看到到她倒在那邊，但我看我的車沒車損，所以就離開了。我有停下來，哪叫肇逃」，讓他感慨，部分民眾的交通規則及法律觀念嚴重不足，所以致力肇逃案件的查緝。

王建智說，類似狀況上月27日也發生一件，獲報是松竹路二段的轎車碰撞機車的交通事故，經積極調閱監視器，發現肇事駕駛碰撞後，有朝碰撞位置回頭看了一下，但未報案等待警方到場處理便逕自離去。

他說，當時看完監視器後研判，駕駛將車輛停放在附近，以徒步方式離開，人應在附近，所以逐戶房訪查，最後在診所內發現駕駛，但該名駕駛也否認碰撞機車，但看到監視器畫面後，才承認有碰撞。

第五警分局長林沐弘說，王建智認真積極破獲肇逃案件，十分具有專業素養，並表示車禍案件常造成身體及財產上的損失，請民眾務必遵守交通安全規則。秉持同理心，無論對方有無受傷都應在場處理以免受罰，共同維護道路交通安全秩序與順暢。

台中市第五警分局交通分隊警員王建智，3年來以查獲107件的肇逃案件，屬於該類案件的查緝高手。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局交通分隊警員王建智，3年來以查獲107件的肇逃案件，屬於該類案件的查緝高手。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局交通分隊警員王建智，3年來以查獲107件的肇逃案件，屬於該類案件的查緝高手。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局交通分隊警員王建智，3年來以查獲107件的肇逃案件，屬於該類案件的查緝高手。圖／第五警分局提供

監視器 台中市

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