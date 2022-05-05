影／2歲女童意外被反鎖臥室 消防隊破門助「脫困」
苗栗縣竹南鎮一名2歲女童昨天深夜被獨自反鎖在臥房內，嚇得嚎啕大哭，年輕媽媽也開不了門，在家中急得打119求助，苗栗縣消防局派員趕到，獲同意破門，將女童受困的臥室木質房門撬開後，女童終於「脫困」，媽媽也立即進房安撫，化解一場意外。
苗栗縣消防局指出，昨天深夜10點24分接獲通報，竹南消防分隊人員趕往守法街一戶民宅協助處理女童受困意外，小隊長田志中帶隊前往，將女童受困的房門撬開，孩子母親順利入內安撫女童情緒。
由於正值深夜，女童母親一時也找不到鎖匠處理，焦急地求助消防隊，營救過程中，女童在房內嚎啕大哭，消防隊員和女童母親一直「喊話」安撫，數分鐘後順利撬開房門，女童母親趕緊進房安撫孩子情緒。
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