影／學子熱舞「五五路口減速」市警局長賣力宣導搖下去

台中市去年有178件死亡車禍，有一半是在路口發生，台中市警局為提醒用路人路口減速觀念，結合交通局、監理所與大學、高中及熱舞社團等單位，今早在一分局廣場辦宣導，除了找來年輕學子、警察表演「路口慢看停」手勢舞外，市警局長蔡蒼柏也一起加入揮動手勢，賣力宣導。

台中市警局統計，去年A1（24 小時內死亡）類交通事故計發生178 件、死亡183人，較前年發生196件、201人，減少18件、18人，而經分析 A1 類交通事故約有55%發生在路口，進一步瞭解為事故發生原因在於其中一方超速案件約佔 60%至 70%。

台中市警局為提醒市民，今天上午在台中市第一警分局廣場前，辦理「汽、機車路口減速宣導活動」，由市警局與交通局、台中區監理所共同主辦，更找來逢甲大學、新民高中、中區柳川里社區舞團等學校及民間團體，一起在廣場前熱舞。

活動以年輕學子的熱舞、舞動曼波舞開場，接著再由由警察同仁結合社區舞團表演「路口慢看停」歌曲手勢舞，並搭配五五減速交安提醒「提早5分鐘出門、見行人要減速、路口要減速、彎道要減速、黃燈要減速」。

市警局長蔡蒼柏、交通局專門委員許昭琮、監理所副所長馮靜滿等人，一同走過行人穿越道，揮動「路口慢看停歌曲」手勢，表現「慢」的氣氛，並由第一警分局現場展示機動測速照相與取締汽、機車未禮讓行人違規行為，以有效宣導汽、機車減速慢行，增加宣導效益，進而降低各類交通事故發生。