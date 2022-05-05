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影／2混種犬追咬路人影像曝光 1天3報案：好兇猛咬人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

黃姓男子在基隆市復興路住處飼養的2隻具攻擊性混種公犬，取名大寶、二寶，常沒有繫綁著跑出去馬路上對著路人追逐、攻擊，法官日前依違反社會秩序維護法縱容動物嚇人，罰款黃姓男子1萬元。基隆市動保所調監視器查出案發經過，發現2黑在巷內流竄，對著路人狂追，1天就攻擊咬傷3人，3人都向警方報案。

基隆市動保所長陳瑞濱今天受訪表示，3月13日當天據報，復興路212巷有2隻黑狗攻擊人，至少有3名被害人被追咬向警方報案，警方通知動保所處置。動保所隔天即到飼主家長實勘，並調監視器查明案發過程。

陳瑞濱說，黃姓飼主表示，2隻黑狗平時養在家中陽台，當天因為開門後未關好，狗自己跑出去，當時沒有戴狗鏈。

動保所表示，從監試器畫面可以明顯看出2隻狗在巷內奔跑流竄，有攻擊3名被害人，其中有一女是抱著紅貴賓小狗，一直被黑狗追著跑，都說咬人很兇猛，讓人害怕。

這名黃姓被害人13日下午1時，在復興路212巷一處社區前停車場旁，黑狗突然朝她衝過去，其中一隻咬她的狗，狗有閃過，犬隻仍不斷逼近，她拿伸縮桿捕便器嚇牠們，才慢慢退開。她表示，犬隻旁邊都沒人，也沒有配戴任何防護設備，她和女兒經歷過2、3次遭這隻犬隻驚嚇，都是差點被咬。

陳瑞濱指出，3月13日黑狗攻擊路人事件發生後，動保所隔天即到飼主家長實勘， 確認2隻黑狗有攻擊行為，列為紀錄，因此依動保法規定，「畜養之危險動物」出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，除了用長度不超過1.5公尺之鍊繩牽引外，還必須加戴口罩作為防護措施，沒有做好這些措施的話，飼主再讓狗跑出來，就直接可裁罰3到15萬元。

2混種犬追咬路人影像曝光，1天3人報案：好兇猛咬人。記者游明煌／翻攝
2混種犬追咬路人影像曝光，1天3人報案：好兇猛咬人。記者游明煌／翻攝

基隆

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