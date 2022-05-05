影／機車突右切導致外送員慘摔車撞電箱命危 警急忙送醫

新北市楊姓男子今騎機車行經板橋區時，突然往右側車道偏移，擦撞同向機車騎士的熊貓外送員林姓男子，林倒地後連人帶車不僅撞上路邊台電變電箱，還被電箱壓住，當場無意識送醫搶救。

據查，楊男（47歲)騎機車經過板橋區中山路一段內側車道，突然往右側車道偏移，擦撞同向機車騎士的熊貓外送員林男（52歲)，林倒地後連人帶車再撞上路邊台電公司變電箱，整個人被壓在變電箱下方，動彈不得。

板橋警方獲報到場，發現林男無意識，急忙叫救護車，送往亞東醫院急救後已恢復心跳，但昏迷指數3，情況並不樂觀，楊男也因四肢擦挫傷也送醫治療。

據了解，楊男機車疑因前方一輛紅色汽車要從外側變換車道往內線切時，發現後方有一輛小貨車，急忙向右方切，楊男也跟著往右側閃，才會撞上外送員機車。