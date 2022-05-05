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吸睛！ 嘉縣警局製作多國語言哏圖防詐

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

近日嘉義縣警方陸續接獲民眾報案遭詐騙，除國人也有不少新住民、來台外籍人士，受限語言文字，外籍人士往往難接收警方反詐騙資訊，為此，縣警察局特別製作發布5則動漫吉卜力反詐騙哏圖，創新有趣，淺顯易懂，引起熱烈回響。

警局利用日本動畫公司吉卜力工作室，2020年9月宣布官網無償釋出數百張劇照，供粉絲下載常識範圍內合理使用，以此為靈感結合近日流行詐騙手法，如假投資、假交友等，製作多國語言版本創意反詐騙哏圖，讓制式反詐騙宣導，更加活潑，貼近民眾。

嘉縣外籍人士共有1萬3千多人，以印尼、越南、菲律賓及泰國最多，縣長翁章梁指示警察局運用各種方式提醒外籍人士，莫將辛苦錢，拱手讓給詐騙集團

嘉縣新住民當家協會理事長范氏太霞，從越南來台深耕已久，支持反詐騙哏圖製作，協助翻譯成越南文版本，開心參與到反詐騙宣傳，避免新住民受詐騙。

警方反詐騙哏圖，翻譯成英語、越南語、印尼語及泰語，上月發布4則吉卜力反詐騙哏圖，今天再發布第5則吉卜力創意反詐騙哏圖，歡迎上嘉縣警局臉書粉絲專頁追蹤分享。

嘉縣警局製作發布5則動漫吉卜力反詐騙哏圖，創新有趣，淺顯易懂，引起熱烈回響。圖／嘉縣警局提供
嘉縣警局製作發布5則動漫吉卜力反詐騙哏圖，創新有趣，淺顯易懂，引起熱烈回響。圖／嘉縣警局提供
嘉縣警局製作發布5則動漫吉卜力反詐騙哏圖，創新有趣，淺顯易懂，引起熱烈回響。圖／嘉縣警局提供
嘉縣警局製作發布5則動漫吉卜力反詐騙哏圖，創新有趣，淺顯易懂，引起熱烈回響。圖／嘉縣警局提供
嘉縣警局製作發布5則動漫吉卜力反詐騙哏圖，創新有趣，淺顯易懂，引起熱烈回響。圖／嘉縣警局提供
嘉縣警局製作發布5則動漫吉卜力反詐騙哏圖，創新有趣，淺顯易懂，引起熱烈回響。圖／嘉縣警局提供
嘉縣警局製作發布5則動漫吉卜力反詐騙哏圖，創新有趣，淺顯易懂，引起熱烈回響。圖／嘉縣警局提供
嘉縣警局製作發布5則動漫吉卜力反詐騙哏圖，創新有趣，淺顯易懂，引起熱烈回響。圖／嘉縣警局提供

詐騙集團 哏圖 吉卜力

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