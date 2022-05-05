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垃圾亂丟水溝太惡質 清運業者最重關5年

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導

日前新北市汐止民眾在金龍湖周邊步道，發現大量垃圾被棄置水溝內，目測約有20個大型垃圾袋，若破袋垃圾隨波逐流將汙染當地環境，民眾將照片張貼上網，引發網友群情激憤，批評「土地公會懲罰他、惡劣到極點、沒公德心重罰！」

汐止警分局及清潔隊接獲報案後，派出稽查人員到場查看內容物，並循線將清運業者通知到案。

新北市環保局表示，本案非法棄置於水溝內之垃圾包，經環保局破袋稽查後，查獲該垃圾包裡為住家搬家產出廢棄物，由民眾委託清運業者清除，已限期要求業者於昨日派人清除。

環保局說，清運業者領有廢棄物清除、處理許可文件，卻未妥善處理垃圾隨意棄置，依廢棄物清理法規定可處1年以上5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。因涉及違反刑法，後續由汐止警分局函送偵辦。

清運業者將垃圾丟棄水溝內，引發民眾撻伐。圖／翻攝汐止集團臉書
清運業者將垃圾丟棄水溝內，引發民眾撻伐。圖／翻攝汐止集團臉書
環保局接獲報案後派出稽查人員蒐證。圖／新北市環保局提供
環保局接獲報案後派出稽查人員蒐證。圖／新北市環保局提供

汐止 廢棄物

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