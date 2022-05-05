聽新聞
test
0:00 / 0:00
垃圾亂丟水溝太惡質 清運業者最重關5年
日前新北市汐止民眾在金龍湖周邊步道，發現大量垃圾被棄置水溝內，目測約有20個大型垃圾袋，若破袋垃圾隨波逐流將汙染當地環境，民眾將照片張貼上網，引發網友群情激憤，批評「土地公會懲罰他、惡劣到極點、沒公德心重罰！」
汐止警分局及清潔隊接獲報案後，派出稽查人員到場查看內容物，並循線將清運業者通知到案。
新北市環保局表示，本案非法棄置於水溝內之垃圾包，經環保局破袋稽查後，查獲該垃圾包裡為住家搬家產出廢棄物，由民眾委託清運業者清除，已限期要求業者於昨日派人清除。
環保局說，清運業者領有廢棄物清除、處理許可文件，卻未妥善處理垃圾隨意棄置，依廢棄物清理法規定可處1年以上5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。因涉及違反刑法，後續由汐止警分局函送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言