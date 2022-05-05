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台東關山「米乖乖」 讓打火弟兄乖乖平安

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

疫情至今持續延燒中，百工百業受不小影響，但第一線消防人員仍堅守崗位，昨天「世界消防員日」，台東縣關山鎮農會特地捐贈「關山米乖乖」，感謝消防人員辛勞付出，也期盼發揮產品諧音祈求地方都能「乖乖」平安無事。

「世界消防員日」縣長饒慶鈴到關山農會「米國學校」參與捐贈50箱的「關山米乖乖」給關山鎮打火弟兄活動。饒慶鈴說，很高興不只有公部門的全心投入，民間力量也能適時對消防弟兄的付出給予肯定。

關山鎮農會總幹事邱美玲指出，2016年起開始推出「關山米乖乖」熱銷至今銷售40萬箱左右，除維持一貫美好的口味外，也希望藉由健康產品「乖乖」感謝打火兄弟疫情期間，忍受戴口罩盡心盡力出勤救災。

代表接受的關山義消分隊長周福安表示，義消雖然是沒有領薪水的，但都是秉持對地方安全的守護責任；只要有勤務一通知無論白天黑夜就是「使命必達」。

他說，義消兄弟在出勤救災時會盡力協助警消儘速完成任務以降低損失，除了感謝縣府對消防專業的重視外，也謝謝關山鎮農會連續2年致贈「關山米乖乖」肯定打火兄弟。

台東縣關山鎮農會昨捐贈「關山米乖乖」，感謝消防人員辛勞付出，也期盼發揮產品諧音祈求地方都能「乖乖」平安無事。圖／讀者提供
台東縣關山鎮農會昨捐贈「關山米乖乖」，感謝消防人員辛勞付出，也期盼發揮產品諧音祈求地方都能「乖乖」平安無事。圖／讀者提供

農會 疫情 消防員

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