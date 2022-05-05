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影／白衣男廟前夜市沒戴口罩 與黑衣廟宇管理人全武行

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

有網友在臉書社團上傳影片，內容是昨晚在台南市仁德區三山宮前夜市，一名黑衣中年男子與白衣男子先是口角，後來黑衣男出手、兩人拉扯扭打3分多鐘，影片上傳後引發民眾議論與批評。轄區台南歸仁警分局表示，衝突的是王姓男子與楊姓廟宇管理人，因為兩人都不提告，依社會秩序維護法送辦，王姓男子未戴口罩另移送衛生機關裁處。

據稱，白衣王姓男子到處廟前夜市沒帶口罩，楊姓廟宇管理人要求他戴口罩他不聽，而且還回嗆、口氣不好，才引發楊出手；員警起初以為王姓男子精神狀況不穩，通知家屬到場，家屬告訴員警「他就是直性子」、有時講話口氣不太好。

警方調查，王姓男子昨天5月4日晚間在仁德區三山宮前夜市，因未戴口罩，「遭廟宇楊姓管理人員勸導不聽，雙方因而爆發口角肢體衝突」，員警到達現場前，楊已離去，獨留王在現場，員警通知雙方到案說明，雙方都不提告訴，警方仍依社會秩序維護法第87條規定送辦，「展現嚴正執法的立場」，而王未戴口罩部分則依傳染病防治法函請衛生局裁罰。

白衣男廟前夜市沒戴口罩、黑衣廟宇管理人扭打。記者周宗禎／翻攝臉書社團「社會事新聞影音」
白衣男廟前夜市沒戴口罩、黑衣廟宇管理人扭打。記者周宗禎／翻攝臉書社團「社會事新聞影音」
白衣男廟前夜市沒戴口罩、黑衣廟宇管理人出手。記者周宗禎／翻攝臉書社團「社會事新聞影音」
白衣男廟前夜市沒戴口罩、黑衣廟宇管理人出手。記者周宗禎／翻攝臉書社團「社會事新聞影音」

口罩 夜市 衛生局

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