影／白衣男廟前夜市沒戴口罩 與黑衣廟宇管理人全武行

有網友在臉書社團上傳影片，內容是昨晚在台南市仁德區三山宮前夜市，一名黑衣中年男子與白衣男子先是口角，後來黑衣男出手、兩人拉扯扭打3分多鐘，影片上傳後引發民眾議論與批評。轄區台南歸仁警分局表示，衝突的是王姓男子與楊姓廟宇管理人，因為兩人都不提告，依社會秩序維護法送辦，王姓男子未戴口罩另移送衛生機關裁處。

據稱，白衣王姓男子到處廟前夜市沒帶口罩，楊姓廟宇管理人要求他戴口罩他不聽，而且還回嗆、口氣不好，才引發楊出手；員警起初以為王姓男子精神狀況不穩，通知家屬到場，家屬告訴員警「他就是直性子」、有時講話口氣不太好。