「勾惡」南下赴約 桃警：已布建警力防範
知名網紅「勾惡」近日因直播主連千毅賣NFT（非同質代幣）爭議槓上，約好今天見面談判，雖經調停暫歇，但「勾惡」一早發生聲明表示自己中午過後就會南下「兌現承諾」，同時預告將開直播跟大家說明；雙方約定見面地點不少，其中一處是桃園體育館，該轄治安由桃園警分局負責，而警方表示已部署警力密切巡邏。
桃園警方表示，連千毅與｢勾惡｣在網路因口角引發糾紛，相約於桃園體育場公開直播辯論，後來連千毅道歉表示取消該場辯論，但「勾惡」仍表示將今天下午6時赴約。對此，警方已規劃佈署警力，加強體育場周邊巡邏密度及監控，並與桃園市體育局密切聯繫，如發現任何狀況，巡邏警網將第一時間趕抵。
桃園分局長黃富村表示，絕不容許有心人藉事藉端破壞社會秩序，警方維護治安、保障民眾安全的決心絕不容挑戰!若有違反法令之行為，即刻處置移送法辦，絕不寬貸。
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