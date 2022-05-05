這里會被狗追！里民隨身帶打狗棍 專家教如何保護自己
基隆市中山區德和里復興路212巷，長期以來有多隻混種黑犬，經常跑出來追逐攻擊人，還有人被咬傷腳筋，不少里民都帶「打狗棍」自保。
動保所長陳瑞濱建議，民眾被狗攻擊，不需要在自認倒楣，在不傷害狗的前提下，可利用手機、監視器蒐證提告。並建議若在路上遇到兇猛犬隻，不要有好奇心及互動，繞道離開會引起犬隻警戒，減少不必要的傷害。
很多行業及民眾都有被狗追經驗，司機、美食送貨員，等甚至在巷道、風景區等。基隆德和里一處巷道，長期以來有黑狗攻擊人，里忍無可忍投訴，法官做出判決，罰飼主1萬元，主要是有相關證據。
今天一名住附近老翁出示他之前腳被咬傷還留下傷疤的傷口，他說，黑狗就從他的腳咬下去，當時他帶著家中的小狗散步，黑狗看到後一直追到他家門口不放，咬小狗咬不到就咬他的腳，他也不知道是什麼狗。
很多民眾問，德和里的黑狗不知是什麼狗，可以算列管攻擊性的狗嗎？基隆市動保所長陳瑞濱說，動保法規定，「畜養之危險動物」出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，除了用長度不超過1.5公尺之鍊繩牽引外，還必須加戴口罩作為防護措施，沒有做好這些措施的話，可裁罰飼主3到15萬元，但所謂危險動物農委會另外公告。
農委會依動物保護法規定，公告發布「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」中，將具攻擊性品種或有攻擊紀錄之犬隻列為危險犬種，在2001年優先將比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬列為危險犬種，在2015年新增阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬，總計有6種狗被列為危險犬種。
狼犬、混種犬等如不在6種危險犬種內，陳瑞濱說，如有攻擊事件即可註記為攻擊性危險犬種，第二次就可直接開罰。咬傷人的部分，被害人可提刑事及民事求償，警方的社會秩序維護法可以處理。
陳瑞濱提醒，民眾也不要有虐狗或者傷害狗的行為，動保法規定，可處3千到1萬5五千元以下罰鍰，但被狗欺負，不需要在自認倒楣，在不傷害狗的前提下，利用科技的方法保護自己，也保護狗狗，自己或請鄰居蒐證向警方提告。
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