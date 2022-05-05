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獨／放任攻擊性混種犬咬傷人 里民驚恐、飼主判罰1萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

黃姓男子在基隆市復興路住處飼養的2隻具攻擊性混種公犬，取名為大寶、二寶，但常沒有繫綁著或關著，屢屢跑出去馬路上對著路人追逐攻擊，造成鄰居驚恐，5人出面指控被追逐驚嚇，其中2人被咬傷，里民人人自危，經過時都十分驚恐。法官依違反社會秩序維護法縱容動物嚇人，罰款1萬元。

大寶、二寶經常跑出門，鄰居及路人常被狗追甚至被咬。中山區德和里長曾聖為表示，接獲很多里民投訴，都未見改善，被害人蒐證拍照，他因此向派出所及動保所反映。市警第四分局調查後函送法辦。

基隆地院判決結果出爐，黃男供稱家中共飼養3隻犬隻，主要飼養者是他姊姊，她不在家時，就看誰在家就誰照顧，今年3月13日因黃女不在家，當天我黃男下班時發現家裡門沒關好，家裡只剩1隻狗，另外2隻狗可能是跟著他一起出門。平時犬隻沒有特別綁著或關著，就是養在陽台。

判決書說，13日上午7時，蔡姓被害人要去散步、運動，走到復興路212巷看到犬隻，當時不以為意，結果牠們突然往他身上衝過去，其中一隻大黑狗就往他左小腿咬下去 。蔡男14日上午7時許，一樣經過又被追，他指控這2次飼主都沒在旁邊，鄰居也遭攻擊過，飼主沒有替狗戴相關防護措施，黑狗具嚴重的攻擊性，飼主卻連一句道歉都沒有。

另名黃姓被害人13日下午1時，在復興路212巷一處社區前停車場旁，犬隻突然朝她衝過去，其中一隻咬她的狗，狗有閃過，犬隻仍不斷逼近，她拿伸縮桿捕便器嚇牠們，才慢慢退開。她表示，犬隻旁邊都沒人，也沒有配戴任何防護設備，她和女兒經歷過2、3次遭犬隻驚嚇，都是差點被咬，鄰居已經有人被咬過。

還有陳女13日12時許，跟老公出門買午餐，經過8弄前準備戴安全帽要上機車時，犬隻衝上去就朝她的左小腿咬 ，「犬隻常咬人，很危險」，只要跑出來就會咬人。

基隆動保所長陳瑞濱表示，接獲多人投訴，飼主放任犬隻追咬里民，3月14日下午實地訪查認定犬隻攻擊民眾屬實，監視器錄下2黑狗攻擊其中2人，符合行政院農業委員會公告「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」，已寄處分書給飼主，認定犬隻為具攻擊性寵物，依出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人陪同，並採以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引，違者可處3到15萬元，並連續開罰。

法官審理認為，飼主縱容犬隻自由活動，以致驚嚇、咬傷他人，已引起該地居民恐懼，人人自危，且因狗追咬路人，路人因閃躲而發生交通事故之情形，屢見不鮮 ，未善盡相關監督防範措施。

放任2攻擊性混種犬咬傷路人，里民驚恐飼主判罰1萬元。記者游明煌／翻攝
放任2攻擊性混種犬咬傷路人，里民驚恐飼主判罰1萬元。記者游明煌／翻攝

基隆 寵物 行政院

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