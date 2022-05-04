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高雄男盜領網友發票獎金 檢今以涉妨害電腦使用起訴

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名林姓男子與暱稱「阿兄」男子共謀，涉嫌在社群網站搜尋下載他人中獎發票圖檔，再利用統一發票APP兌獎，共計盜領206筆現金，其中14人出面報案，共計損失4600元，橋頭地檢署今偵結，依妨害電腦使用罪等起訴林男。

橋頭地檢署起訴指出，林男（21歲）去年2月起與綽號「阿兄」男性網友涉嫌在社群網站上搜尋、下載他人中獎發票，透過林男手機登入財政部「統一發票中獎APP」，並將林男帳戶設為自動領獎帳戶後，將網上搜尋到的中獎發票圖檔上傳該APP，以此手法盜領金額200到1000元不等，盜領期別包含2020年10月、12月2期，有被害人持有紙本發票，想兌獎時卻發現遭盜領，憤而報警，全案由財政部高雄國稅局告發偵辦。

檢調調查，林男與「阿兄」共計盜領206筆獎金，但因多數被害人未出面，僅起訴14筆，金額共計4600元，林男到案時坦承犯案，檢方依妨害電腦使用等罪起訴，並建請橋頭地院將林男詐得所得全數沒收，而共犯「阿兄」則持續追緝中。

高雄一名林姓男子涉嫌鑽統一發票對獎APP漏洞，上網搜尋中獎發票後以APP盜領獎金，檢方審理後今以妨害電腦使用罪嫌起訴林男。圖／本報資料照
高雄一名林姓男子涉嫌鑽統一發票對獎APP漏洞，上網搜尋中獎發票後以APP盜領獎金，檢方審理後今以妨害電腦使用罪嫌起訴林男。圖／本報資料照

統一發票 盜領

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