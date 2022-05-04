高雄男盜領網友發票獎金 檢今以涉妨害電腦使用起訴

高雄市一名林姓男子與暱稱「阿兄」男子共謀，涉嫌在社群網站搜尋下載他人中獎發票圖檔，再利用統一發票APP兌獎，共計盜領206筆現金，其中14人出面報案，共計損失4600元，橋頭地檢署今偵結，依妨害電腦使用罪等起訴林男。

橋頭地檢署起訴指出，林男（21歲）去年2月起與綽號「阿兄」男性網友涉嫌在社群網站上搜尋、下載他人中獎發票，透過林男手機登入財政部「統一發票中獎APP」，並將林男帳戶設為自動領獎帳戶後，將網上搜尋到的中獎發票圖檔上傳該APP，以此手法盜領金額200到1000元不等，盜領期別包含2020年10月、12月2期，有被害人持有紙本發票，想兌獎時卻發現遭盜領，憤而報警，全案由財政部高雄國稅局告發偵辦。