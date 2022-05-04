台中七期商辦墜樓女子是律師助理 母崩潰不敢認屍
台中市西屯區市政路商辦大樓今天下午傳出墜樓意外，李姓女子被發現陳屍在五樓露台，臟器外露，經查，李女年約24歲，在該棟商辦的一家律師事務所上班，李母被通知到場認屍時，情緒崩潰，不敢置信，因昨天才帶女兒看醫生，沒想到一天即天人永隔。
台中市消防局在今天下午2時許獲報，西屯區市政路一棟商辦大樓有人墜落在5樓露台，消防隊到場時，李姓女子已臟器外露，明顯死亡，由警方調查死者身分。
經查，李姓女子身上有身分證件，也有大樓磁扣，研判為大樓內部員工，訪查後確認李女在該棟大樓律師事務所工作，已有一年時間，同事聽到李女發生意外，都很意外，李女平常與同事相處正常，沒聽說有摩擦。
警方通知李母到場認屍，李母情緒崩潰，不敢置信，透露女兒一切正常，僅有反映近日有心悸、雙手不正常抖動狀況，昨天才帶女兒看醫生，沒想到今天即墜樓。
據查，李女是搭乘電梯一路到商辦的29樓，從女兒牆攀爬後墜落，掉落在5樓露台身亡，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。
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