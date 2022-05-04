警查擄人案件受阻！被爆遭人關門「鑽狗洞脫困」北市萬華分局回應了

台北市萬華區今年1月，發生一起疑似擄人案件，轄區警方龍山派出所員警獲報到場尋人，卻被建設公司關鐵捲門阻擋，導致警員被逼「鑽狗洞」，警員不從下，讓雙方僵持，最後找來消防隊破門才得以進入，事後警分局高層到場關切；整起事件警高層被質疑是「松山之亂2.0」，遇事就輕輕放下，對此，萬華分局今天回應了。

新北市警局今年1月17日接獲民眾報案，指友人一名黃姓女子及她的男友陳姓男子遭人持槍擄走，當下電話GPS定位顯示在台北市萬華區西園路、貴陽街口，轄區警方萬華分局龍山派出所員警立即趕赴現場附近建設公司查訪。

只是當3名員警到場，建設公司內的人員就降下鐵捲門，導致其中1名警員受困屋內，只留下約50公分高的小隙，該名員警受困屋內，建設公司的工作人員也不願將鐵門升起，雙方僵持不下。

直到警方等到消防隊前來破門才得以進入屋內，事後萬華分局長等主管到場，卻未帶回相關人員，引起基層質疑「警察被欺負，被逼鑽狗洞脫困，高層遇到黑道竟還手軟」，質疑高層作為竟然是輕輕放下，是「松山之亂2.0」。

對此，萬華分局回應，事後調閱現場監視器，在員警到達前，鐵門即已緩緩降下到一半，3名員警先俯身進入，但鐵門持續關閉，其中2名員警先行退出鐵門外，只剩下一名員警滯留在鐵捲門、玻璃門間約1公尺空隙。

當鐵捲門持續降下到約50公分高度時，員警以甩棍支撐，因此鐵捲門停止降下，員警要求內部人員開啟鐵門供警方進入，只是內部人員稱「鐵捲門因受到外力影響，無法以遙控器開啟」警方通知消防隊到場。

萬華分局強調，當警方進入查看，第一時間現場處理員警尚未認定認定遭妨害公務等情事，所以才未以現行犯逮捕。警分局事後檢視執勤影像，員警認為不排除有故意不開門情事，有妨害公務疑慮，為求慎重，通知相關人到案說明，檢附相關卷證及監視器影像，將涉案人黃男依妨害公務函送北檢偵辦，「並無任何拖延情事」。

這件妨害公務案件，至今還未有處分。有基層認為，這名員警當下深受「險境」，今年1月17日的案件，警分局等到2月11日才以妨害公務移送，前後差了20多天，警分局這個「事後」過得有點久，明顯不認同分局說法。