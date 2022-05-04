烈嶼73歲老婦人跌落水井 消防人員馳速救援仍回天乏術

烈嶼鄉東坑村今天中午傳出有一名林姓老婦人不慎跌落農田中水井，金門縣消防局接獲通報立即趕往救援，但因為婦人不知已溺水多久，消防人員費了一番力氣才將人救上來，但卻已OHCA，雖然隊員不放棄，持續進行CPR等急救處置，但仍回天乏術，後續將交由警方調查釐清。

金門縣消防局救災救護指揮中心表示，今天中午11時42分接獲民眾報案，指稱烈嶼鄉東坑村莊附近有人跌落農田中水井溺水，急需救援，指揮中心立即派遣烈嶼71器材車、91救護車出勤，並由小隊長林長好率領5名隊員前往救援。

烈嶼分隊救災人員到達現場，發現水井位在距離馬路約50公尺農地中，開口約為1*1平方公尺，井中老婦人已背部朝上，失去意識，浮在深約3公尺井水中。

林長好立即指派隊員蔡宜靜、李延達、黃品翰、蔡杰克架設立坑三腳架及繩索救援系統，並由他擔任救助手垂降至井內救援，順利使用三角吊帶將溺水婦人救起，在由2隊員接手進行CPR等急救處置，但老婦人卻已死亡。

消防人員透露，經他們詢問家屬，家屬難過的表示，老婦人平日身體健康，作息正常，今天上午9點還去海邊擎蚵，10點多家人還有看到她，但在中午用餐時，卻遲遲沒看到她身影，趕緊在附近搜尋，但卻看到她在井中載浮載沈，趕緊報案。