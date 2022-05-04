聽新聞
test
0:00 / 0:00
烈嶼73歲老婦人跌落水井 消防人員馳速救援仍回天乏術
烈嶼鄉東坑村今天中午傳出有一名林姓老婦人不慎跌落農田中水井，金門縣消防局接獲通報立即趕往救援，但因為婦人不知已溺水多久，消防人員費了一番力氣才將人救上來，但卻已OHCA，雖然隊員不放棄，持續進行CPR等急救處置，但仍回天乏術，後續將交由警方調查釐清。
金門縣消防局救災救護指揮中心表示，今天中午11時42分接獲民眾報案，指稱烈嶼鄉東坑村莊附近有人跌落農田中水井溺水，急需救援，指揮中心立即派遣烈嶼71器材車、91救護車出勤，並由小隊長林長好率領5名隊員前往救援。
烈嶼分隊救災人員到達現場，發現水井位在距離馬路約50公尺農地中，開口約為1*1平方公尺，井中老婦人已背部朝上，失去意識，浮在深約3公尺井水中。
林長好立即指派隊員蔡宜靜、李延達、黃品翰、蔡杰克架設立坑三腳架及繩索救援系統，並由他擔任救助手垂降至井內救援，順利使用三角吊帶將溺水婦人救起，在由2隊員接手進行CPR等急救處置，但老婦人卻已死亡。
消防人員透露，經他們詢問家屬，家屬難過的表示，老婦人平日身體健康，作息正常，今天上午9點還去海邊擎蚵，10點多家人還有看到她，但在中午用餐時，卻遲遲沒看到她身影，趕緊在附近搜尋，但卻看到她在井中載浮載沈，趕緊報案。
消防人員也說，那附近都是農地，也有多口井，有的是枯井，先前大多聽聞有牛或狗跌落井中，這是近年來首次有民眾跌落水井，大家都覺得很難過，但婦人的死因，還要等警方調查後，才能釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言