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影／中年男戀幼齒不滿被拆戀情丟飯碗 偷車潑汽油洩憤

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市52歲黎姓男子不滿小女友母親反對兩人交往、更丟掉工作，昨天深夜心情不好喝酒後，在平鎮區偷竊一輛轎車，開車新光路女友母親住處，大喊大叫咆哮，憤而拿出預藏汽車瓶朝門前馬路潑灑，再偷竊一輛機車逃逸，警方今天下午表示，警方攔下黎男滿身汽油味，依公共危險及竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，黎姓男子從事水泥工，與工地老闆的同居人的23歲潘姓女兒發生「老少戀」，黎男追求小女友殷勤，不料潘女母親是工地老闆的同居人，因反對女兒與黎男老少戀，告知工地老闆，將黎男解僱，甚至小女友也向他提出分手

黎男好不容易交往年輕女友，戀情竟被拆散，心情不佳，深夜喝酒後，先到平鎮南東路偷竊一輛轎車，開到小女友與母親住處的巷子前棄車，在巷子不滿咆哮後，拿出預藏汽油瓶，因未帶打火機，無法點火，憤而將汽油瓶潑向該住處前馬路，潑灑中卻自己全身沾滿汽油味，他隨即在該巷子再偷竊一輛機車逃逸。

機車車主發現失竊報案，警方調閱監視器發現黎男涉案，通報線上巡邏警網攔查，循線在平鎮區金華街攔下黎男及該偷竊機車，黎男滿身汽油味，警方亦在黎男身上查獲做案工具及空汽油瓶，人贓俱獲。黎男供稱，自己與女友交往遭女友母親反對，戀情告吹，還因此丟了工作，心情鬱悶才做出傻事。

警方表示，黎男連續偷竊汽、機各一輛，又將汽潑灑民宅大門，涉犯脫序縱火行為，幸未點火釀成火災，警訊後將他依竊盜、公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

黎姓男子（中）老少戀不滿女友母親居中拆散和丟掉飯碗，憤而偷車潑汽油。記者曾增勳／翻攝
黎姓男子（中）老少戀不滿女友母親居中拆散和丟掉飯碗，憤而偷車潑汽油。記者曾增勳／翻攝
黎姓男子（中）老少戀不滿女友母親居中拆散和丟掉飯碗，憤而偷車潑汽油。記者曾增勳／翻攝
黎姓男子（中）老少戀不滿女友母親居中拆散和丟掉飯碗，憤而偷車潑汽油。記者曾增勳／翻攝
黎姓男子老少戀不滿女友母親居中拆散和丟掉飯碗，憤而偷車潑汽油。記者曾增勳／翻攝
黎姓男子老少戀不滿女友母親居中拆散和丟掉飯碗，憤而偷車潑汽油。記者曾增勳／翻攝

分手 竊盜

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