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影／年輕通緝犯當車手領款14萬 轉頭遇警栽了送法辦
台中市第二警分局警員上月底前往轄內銀行巡邏時，發現劉姓男子背了一個肩型背包，疑剛提領完現金準備離開，因離開時左顧右盼，劉疑看警員馬上轉進小巷，經盤查後發現劉竊盜通緝犯，而背包內有他人存簿、提款卡與14萬元現金，但劉不願交代上手，全案依詐欺罪送辦。
第二警分局育才所警員李昱陞、許珈珈在上月24日晚間5時許，在轄區內ATM加強巡邏，巡經北屯路上的彰化銀行附近時，發現劉姓男子（22歲）疑在躲避巡邏車，經盤查，發現劉已因涉及竊盜案，已被台中地方法院發布通緝。
警方現場逮捕劉男後，發現劉身上還持有他人銀行存簿、提款卡，還從劉嫌口袋及背袋內起出多筆提款明細、現金14萬餘元，詢問劉男提款卡、存簿的所有人時，劉男都支吾其詞，認定劉男涉嫌擔任詐欺車手嫌疑重大，警方查扣手機、存簿、提款卡等證物，詢問後，全案依法移送台中地檢署偵辦。
第二警分局長陳家銘說，目前詐騙集團常會利用各種手段吸收涉世未深青年男子，作為該集團提領現金的車手，藉以躲避警方的追緝，若民眾接到陌生網路交友等訊息或陌生人與你攀談，都要提高警覺，尤其是對方找名義要求匯款、轉帳到陌生帳戶，切勿受騙上當，若有接到相關訊息，請撥打165反詐騙專線，或至附近派出所請求警方協助。
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