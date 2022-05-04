影／年輕通緝犯當車手領款14萬 轉頭遇警栽了送法辦

台中市第二警分局警員上月底前往轄內銀行巡邏時，發現劉姓男子背了一個肩型背包，疑剛提領完現金準備離開，因離開時左顧右盼，劉疑看警員馬上轉進小巷，經盤查後發現劉竊盜通緝犯，而背包內有他人存簿、提款卡與14萬元現金，但劉不願交代上手，全案依詐欺罪送辦。

第二警分局育才所警員李昱陞、許珈珈在上月24日晚間5時許，在轄區內ATM加強巡邏，巡經北屯路上的彰化銀行附近時，發現劉姓男子（22歲）疑在躲避巡邏車，經盤查，發現劉已因涉及竊盜案，已被台中地方法院發布通緝。

警方現場逮捕劉男後，發現劉身上還持有他人銀行存簿、提款卡，還從劉嫌口袋及背袋內起出多筆提款明細、現金14萬餘元，詢問劉男提款卡、存簿的所有人時，劉男都支吾其詞，認定劉男涉嫌擔任詐欺車手嫌疑重大，警方查扣手機、存簿、提款卡等證物，詢問後，全案依法移送台中地檢署偵辦。