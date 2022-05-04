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快篩試劑搶手傳有人加價賣牟利 警：網路巡查揪出不法

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市議員鄭文婷指據聞有人買了快篩試劑，加價轉手發「災難財」。基隆市警局今天表示，民眾若發現網路販售新冠肺炎快篩試劑，或以實名制購買後加價轉售等情形，請撥打「 1919」食安專線，或是向衛生局檢舉，警方會積極配合偵查，並加強網路巡查。

鄭文婷今在議會指出，就像先前有人囤積口罩、酒精轉賣一樣，傳聞有人以每劑100元購得快篩試劑，加價後轉賣，要求相關單位清查。

基隆市長林右昌回應，透過快篩實名制囤積篩劑比較沒有那麼容易，因為要插健保卡來買，1人只能買1盒。有些廠商可能手上有貨，這部分不是很了解，至於是不是有人囤積，會請警政和衛生單位查察。在全民防疫時刻，民眾的自律和公德心很重要。

市警局刑事警察大隊表示，近期國內疫情升溫，造成新冠肺炎快篩試劑搶購風潮。快篩試劑只有醫療器材商及藥局可以販賣，民眾如擅自在網路販售新冠病毒檢驗試劑等第三級醫療器材，依「醫療器材管理法」可罰3萬以上，100萬元以下罰鍰。

基隆市警局刑事警察大隊表示，民眾擅自在網路販售新冠病毒檢驗試劑，依「醫療器材管理法」可罰3萬以上，100萬元以下罰鍰。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警局刑事警察大隊表示，民眾擅自在網路販售新冠病毒檢驗試劑，依「醫療器材管理法」可罰3萬以上，100萬元以下罰鍰。記者邱瑞杰／攝影

快篩 新冠肺炎 基隆

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