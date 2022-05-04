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殺人犯逃亡十年趁南橫通車回六龜 警獲報埋伏逮人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市六龜區一名陳姓男子涉嫌殺人案、妨害自由，判刑後未到案遭通緝，逃亡10年後六龜警分局員警埋伏多日，逮獲陳男。記者陳玫伶／翻攝
高雄市六龜區一名陳姓男子涉嫌殺人案、妨害自由，判刑後未到案遭通緝，逃亡10年後六龜警分局員警埋伏多日，逮獲陳男。記者陳玫伶／翻攝

高雄市六龜區一名陳姓男子2001年犯下殺人案遭判刑，假釋出獄期間2010年又犯下妨害自由未到案服刑遭通緝，逃亡10年，近期疑趁南橫全線通車回六龜找友，六龜警分局接獲情資埋伏多日，於六龜區長春街發現陳男，立即前後包夾逮捕陳男到案，陳男見到員警，鬆了一口氣表示，終於不用再躲。

據了解，今年41歲的陳男2001年時與友人因喝酒起爭執，事後多人前往該友人家中尋仇，見該友人不在家，竟持棍棒、刀械洩憤殺害無辜路人，造成一人死亡、一人重傷，陳男假釋期間又涉嫌與友人討債，犯下妨害自由遭判刑，但陳男未到案，高雄地檢署2012年起發布陳男通緝，陳男因此逃亡10年，望躲過20年追訴期。

陳男逃亡期間四處躲藏，打零工維生，也不敢與家人聯繫，經常徹夜難眠就怕遭逮，近期陳男見南橫全線通車，山區遊客較多，趁機回到六龜找友人，六龜警分局員警接獲情資，由義寶派出所與偵查隊組成專案小組埋伏多日，4月30日下午2時許於六龜區長春街發現陳男蹤跡，立即出動大批警力，見陳男上一輛轎車準備發動離開之際，前後包夾著陳男轎車，順利逮捕陳男。

陳男配合警方上銬，車上未搜出違禁品，陳男見員警到場，反倒鬆了一口氣，說「我終於不用再逃了」。六龜警分局表示，因案尚未歸案通緝犯，切莫心存僥倖，提醒民眾如發現不法情事，可勇於向警方通報，共同打擊犯罪，維護社會治安。

高雄市六龜區一名陳姓男子涉嫌殺人案、妨害自由，判刑後未到案遭通緝，逃亡10年後六龜警分局員警埋伏多日，逮獲陳男。記者陳玫伶／翻攝
高雄市六龜區一名陳姓男子涉嫌殺人案、妨害自由，判刑後未到案遭通緝，逃亡10年後六龜警分局員警埋伏多日，逮獲陳男。記者陳玫伶／翻攝

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