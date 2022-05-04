北市男急匯130萬買股票 警揭詐騙手法他秒刪LINE群組

陳姓男子熱衷投資理財，日前聽信網路詐騙LINE群組話術，急於到銀行匯出130萬元投資股票，行員察覺異狀報警處理，員警到場直言「你的投資標的根本是未上市上櫃的公司！」一語驚醒陳男，才順利保住高額積蓄。

台北市北投分局永明派出所4月19日午間獲報，60歲陳男到富邦銀行石牌分行急欲匯出130萬元巨款，行員關懷提問，陳男只說要投資買股票，行員發覺有異，遂報警處理。

員警到場後發現，陳男是遭遇典型投資詐欺手法，詐團亂槍打鳥，將民眾加入LINE群組，謊稱可以代為操作股票，以保證高獲利低風險等話術取信陳男後，要求陳男先匯款至指定帳戶。

「你的投資標的根本是未上市、上櫃的公司！」員警打消陳男匯款念頭後進一步說明，若未成功交易股票，並不會構成違約交割，非經合法證券商作業，也不會有手續費及證券交易稅等金額產生，陳男聽完才驚覺受騙，立刻將詐騙LINE群組刪除。