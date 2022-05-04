本土疫情持續發燒 台南市警五分局餐廳今起不開放內用

本土新型冠狀病毒疫情延燒，為防止破口造成警力短缺，影響維護治安、交通，台南市警五分局局本部餐廳今天中午起不開放內用，停止共桌共食，由員警自行打飯菜回辦公室隔板座位區用膳，避免群聚感染。

位於台南市成功路的市警五分局局部，廚房伙食雖維持正常供應餐點，但停止共桌共食，由員警自行打飯菜回辦公室隔板座位區用膳，以免群眾感染，加強防疫。

警方說，全面暫停泡茶區泡茶群聚，單位間以電話方式洽詢討論公事，每天落實員警配戴口罩及上班量測體溫，讓員警在防疫及工作間取得平衡，持續保護民眾安全。

此外，市警五分局局本部，位處文賢商圈，緊鄰美式大賣場，往來民眾頻繁借用警分局內廁所，因此警分局在和緯路面另設有1 處流動廁所，供往來及洽公民眾借用，確保阻隔隱形傳播練。