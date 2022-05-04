本土疫情持續發燒 台南市警五分局餐廳今起不開放內用
本土新型冠狀病毒疫情延燒，為防止破口造成警力短缺，影響維護治安、交通，台南市警五分局局本部餐廳今天中午起不開放內用，停止共桌共食，由員警自行打飯菜回辦公室隔板座位區用膳，避免群聚感染。
位於台南市成功路的市警五分局局部，廚房伙食雖維持正常供應餐點，但停止共桌共食，由員警自行打飯菜回辦公室隔板座位區用膳，以免群眾感染，加強防疫。
警方說，全面暫停泡茶區泡茶群聚，單位間以電話方式洽詢討論公事，每天落實員警配戴口罩及上班量測體溫，讓員警在防疫及工作間取得平衡，持續保護民眾安全。
此外，市警五分局局本部，位處文賢商圈，緊鄰美式大賣場，往來民眾頻繁借用警分局內廁所，因此警分局在和緯路面另設有1 處流動廁所，供往來及洽公民眾借用，確保阻隔隱形傳播練。
分局長洪頂力表示，警方將持續加強警分局內、外勤單位「防疫警覺及防疫措施」，兼顧治安維護與員警執勤安全，並確保社會秩序穩定。
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