快訊

「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

致謝偉大母親！台中市警局長蔡蒼柏今表揚3模範母親

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

一年一度母親節即將到來，台中市警局利用母親節前夕，表揚今年度政部警政署暨台中市政府警察局警察模範母親，由局長蔡蒼柏在會中致贈康乃馨花束、紀念獎座及禮券予3位警察模範母親。

台中市警局表示，表揚的3位警察模範母親，其中烏日分局交通組警務員林佑軒母親王靜慧獲選為內政部警政署警察模範母親，另保安警察大隊督察組組長鍾文獻母親鍾詹一裕、烏日分局防治組警員張雅惠母親吳淑玲獲選為台中市警局警察模範母親，3位警察模範母親從年輕時就全心奉獻於家庭，而子女們也都十分爭氣，分別在警界及個自工作崗位上都能忠於職守，為國家社會奉獻心力。

市警局表示，王靜慧已74歲，丈夫在1998年因病過世，但她不畏本身患有疾病而怨天尤人，憑著堅忍不拔信念，獨自養育子女，並期望其子女們能成為對社會有幫助的人，子女分別在警界、航空界、學界服務。

市警局說，鍾詹一裕74歲，在1980年進入警界任職工友職務，工作態度與精神任勞任怨，與人為善，深獲歷任長官信任與嘉許，1999年獲頒台灣省政府警政廳「對警政工作及社會治安著有貢獻」參等榮譽紀念章表揚及2012年獲總統馬英九表揚資深績優基層人員，子女在警界、藝文界服務。

另外，吳淑玲今年69歲，平素待人親和，熱心公益，與鄰里相處融洽，扶持夫婿張銅鐘先生警職生涯大都在本市從警逾四十載，專心照顧家庭，特別重視子女教育，子女在海巡署、警界服務。

市警局長蔡蒼柏表示，目前全國正積極防處「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，警察人員在防疫期間亦扮演重要角色，所有警眷都是警察的強力後盾， 也因為3位模範母親在背後給予子女最大支援，才能讓同仁無後顧之憂地全力執行防疫工作，此次獲選本局警察模範母親，誠屬實至名歸。

台中市警局今天表揚模範母親鍾詹一裕（右二），由市警局長蔡蒼柏（左二）表揚。圖／台中市警局提供
台中市警局今天表揚模範母親鍾詹一裕（右二），由市警局長蔡蒼柏（左二）表揚。圖／台中市警局提供
台中市警局今天表揚模範母親吳淑玲（右二），由市警局長蔡蒼柏（左三）表揚。圖／台中市警局提供
台中市警局今天表揚模範母親吳淑玲（右二），由市警局長蔡蒼柏（左三）表揚。圖／台中市警局提供
台中市警局今天表揚模範母親王靜慧（右二），由市警局長蔡蒼柏（左三）表揚。圖／台中市警局提供
台中市警局今天表揚模範母親王靜慧（右二），由市警局長蔡蒼柏（左三）表揚。圖／台中市警局提供

警察 模範母親 台中市

延伸閱讀

影／大甲媽遶境最後一次警察交接站 台中市警局長主持

相關新聞

本土疫情持續發燒 台南市警五分局餐廳今起不開放內用

本土新型冠狀病毒疫情延燒，為防止破口造成警力短缺，影響維護治安、交通，台南市警五分局局本部餐廳今天中午起不開放內用，停止...

台中七期商辦妙齡女墜樓 卡5樓臟器外露身亡

台中市西屯區市政路一間商辦大樓今天下午2時許，傳出墜樓意外，消防局獲報，一名傷者卡在5樓露露台，消防隊到場時，女子已臟器...

北市暗夜槍響！醉漢三字經辱罵還不斷逼近 警鳴槍制伏

台北市今晨傳槍響，民眾報案指中山區一棟大樓外有人吵鬧，員警獲報到場見2名男子渾身酒氣，正大聲叫囂，經勸阻仍不斷辱罵並靠近...

警勸口罩戴好 男怒噴五字經加「口罩攻擊」立馬遭辦

23歲游姓男子近日凌晨在街邊講電話，因口罩沒戴好遭巡邏員警勸說，游男不僅不聽勸，還對員警爆粗口，並持口罩丟擲員警，當場被...

基隆傳實名制快篩轉賣1劑50元工錢 警：觸法罰3到100萬

基隆市議員鄭文婷今天指出，根據民眾向她反映，有民眾在藥房以實名制買快篩劑，每劑加50元排隊「工錢」轉賣，她懷疑可能有特定...

男童下體受傷疑遭保母性侵？家屬求助民代開記者會控訴

台中市疑傳男童遭保母性侵案，立委何欣純服務處將在今天下午1時許，與家屬一起召開記者會，說明案發經過，立委何欣純大里服務處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。