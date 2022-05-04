致謝偉大母親！台中市警局長蔡蒼柏今表揚3模範母親

一年一度母親節即將到來，台中市警局利用母親節前夕，表揚今年度政部警政署暨台中市政府警察局警察模範母親，由局長蔡蒼柏在會中致贈康乃馨花束、紀念獎座及禮券予3位警察模範母親。

台中市警局表示，表揚的3位警察模範母親，其中烏日分局交通組警務員林佑軒母親王靜慧獲選為內政部警政署警察模範母親，另保安警察大隊督察組組長鍾文獻母親鍾詹一裕、烏日分局防治組警員張雅惠母親吳淑玲獲選為台中市警局警察模範母親，3位警察模範母親從年輕時就全心奉獻於家庭，而子女們也都十分爭氣，分別在警界及個自工作崗位上都能忠於職守，為國家社會奉獻心力。

市警局表示，王靜慧已74歲，丈夫在1998年因病過世，但她不畏本身患有疾病而怨天尤人，憑著堅忍不拔信念，獨自養育子女，並期望其子女們能成為對社會有幫助的人，子女分別在警界、航空界、學界服務。

市警局說，鍾詹一裕74歲，在1980年進入警界任職工友職務，工作態度與精神任勞任怨，與人為善，深獲歷任長官信任與嘉許，1999年獲頒台灣省政府警政廳「對警政工作及社會治安著有貢獻」參等榮譽紀念章表揚及2012年獲總統馬英九表揚資深績優基層人員，子女在警界、藝文界服務。

另外，吳淑玲今年69歲，平素待人親和，熱心公益，與鄰里相處融洽，扶持夫婿張銅鐘先生警職生涯大都在本市從警逾四十載，專心照顧家庭，特別重視子女教育，子女在海巡署、警界服務。