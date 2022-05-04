台中七期商辦妙齡女墜樓 卡5樓臟器外露身亡
台中市西屯區市政路一間商辦大樓今天下午2時許，傳出墜樓意外，消防局獲報，一名傷者卡在5樓露露台，消防隊到場時，女子已臟器外露，明顯死亡，初步調查，死者是李姓女子，年約24歲，身上有大樓管制磁扣，研判應為大樓工作人員，詳細案發過程，仍待警方調查。
台中市消防局在今天下午2時許獲報，西屯區商辦大樓有人墜落，卡在5樓露台，經派遣黎明、西屯等消防分隊、5輛消防車、1輛救護車、18名人員到場搶救，但到場時發現，女子已臟器外露，明顯死亡。
經警方初步調查，墜落者是年約24歲的李姓女子，身上有身分證，還有大樓感應磁扣，但無工作公司的證件，尚無法得知女子是從何樓層墜樓，目前正在訪查中，全案將報請台中地檢署檢察官相驗，釐清死因，也將通知家屬配合調查。
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