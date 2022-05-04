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「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

眼尖警抓失業竊賊 安南警送溫暖盼改過自新

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

21歲方姓男子因長期失業，本月3日在台南市安南區長溪路某超商，涉嫌偷取飯糰充飢被警方依竊盜罪嫌函送南檢法辦。台南市警三分局長安派出所員警得知方困境，提供泡麵、飲料希望能改過自新。方激動哽咽感謝員警幫忙，還承諾經此教訓，會重新出發，今後不再犯法，

長安派出所5月3日下午1點50分接獲報案，稱安南區長溪路某超商發生商品竊盜案，員警趕至現場並調閱監視器鎖定犯嫌特徵，並查獲方姓男子涉案，方因長期失業，經濟困苦，行竊價值約300元物品充飢，

據了解，超商店員當天清點物品時發現部分食品遭竊，急忙請警方協助。警員邱韋豪、湯育衡經勘查現場、調閱監視器確定嫌犯身分，3日晚8點30分在附近商店查緝方到案。方因失業，長期無收入，受不了飢餓至超商趁店員不注意竊取飯糰、飲料。

長安派出所所長黃俊榮，副所長蕭玄益，得知方困境，提供泡麵、飲料希望能改過自新。

台南市警三分局表示，警方受理任何報案均積極查處，依法處理。如民眾若有生活困難，會協助向市府社會局等相關局處尋求協助。

方姓男子因失業涉嫌偷飯糰遭法辦，台南市警三分局長安派出所副所長蕭玄益（左），得知方困境，提供泡麵、飲料，希望方能改過自新。記者黃宣翰／翻攝
方姓男子因失業涉嫌偷飯糰遭法辦，台南市警三分局長安派出所副所長蕭玄益（左），得知方困境，提供泡麵、飲料，希望方能改過自新。記者黃宣翰／翻攝

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