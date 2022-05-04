北市暗夜槍響！醉漢三字經辱罵還不斷逼近 警鳴槍制伏

台北市今晨傳槍響，民眾報案指中山區一棟大樓外有人吵鬧，員警獲報到場見2名男子渾身酒氣，正大聲叫囂，經勸阻仍不斷辱罵並靠近員警，員警拔槍喝令男子保持距離，其中1男仍持續逼近，員警遂對空鳴槍1發，最後在支援警力協助下將2男帶返偵辦。

據悉，中山警分局今晨2時許獲報，有民眾在新生北路、長春路口一棟大樓外吵鬧，轄區長春路派出所派員到場，發現57歲劉姓男子及37歲林姓男子渾身酒氣，大聲叫囂，經員警勸阻，2男轉向員警，出言辱罵三字經，且不斷靠近員警。

員警見2男靠近，立刻拔槍警戒，喝令2男退後、保持距離，但林男仍持續逼近，員警認定林男舉動有危害之虞，對空鳴槍1發制止，所幸隨後支援警力抵達現場，警方即以優勢警力將2男帶返偵詢。

警方表示，因劉男有辱罵員警行為，林男則對員警有不當言行，全案詢後分別依妨害公務罪嫌送辦、社會秩序維護法裁罰。警方強調，員警依據警械使用條例第四條第五款合法使用警械，依據警察人員使用槍械規範第五條第一項第三款鳴槍制止其不當行為，執法過程無不當。