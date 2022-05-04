快訊

「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

北市暗夜槍響！醉漢三字經辱罵還不斷逼近 警鳴槍制伏

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市今晨傳槍響，民眾報案指中山區一棟大樓外有人吵鬧，員警獲報到場見2名男子渾身酒氣，正大聲叫囂，經勸阻仍不斷辱罵並靠近員警，員警拔槍喝令男子保持距離，其中1男仍持續逼近，員警遂對空鳴槍1發，最後在支援警力協助下將2男帶返偵辦。

據悉，中山警分局今晨2時許獲報，有民眾在新生北路、長春路口一棟大樓外吵鬧，轄區長春路派出所派員到場，發現57歲劉姓男子及37歲林姓男子渾身酒氣，大聲叫囂，經員警勸阻，2男轉向員警，出言辱罵三字經，且不斷靠近員警。

員警見2男靠近，立刻拔槍警戒，喝令2男退後、保持距離，但林男仍持續逼近，員警認定林男舉動有危害之虞，對空鳴槍1發制止，所幸隨後支援警力抵達現場，警方即以優勢警力將2男帶返偵詢。

警方表示，因劉男有辱罵員警行為，林男則對員警有不當言行，全案詢後分別依妨害公務罪嫌送辦、社會秩序維護法裁罰。警方強調，員警依據警械使用條例第四條第五款合法使用警械，依據警察人員使用槍械規範第五條第一項第三款鳴槍制止其不當行為，執法過程無不當。

警方呼籲，民眾應理性飲酒，切勿飲酒過量易滋生事端，警方對於此類行為絕不寬貸，若有不法將依法究辦。

員警見林男不斷逼近，拔槍警戒。記者李隆揆／翻攝
員警見林男不斷逼近，拔槍警戒。記者李隆揆／翻攝
劉男以三字經辱罵員警。記者李隆揆／翻攝
劉男以三字經辱罵員警。記者李隆揆／翻攝

警察 妨害公務 北市

相關新聞

北市男急匯130萬買股票 警揭詐騙手法他秒刪LINE群組

陳姓男子熱衷投資理財，日前聽信網路詐騙LINE群組話術，急於到銀行匯出130萬元投資股票，行員察覺異狀報警處理，員警到場...

本土疫情持續發燒 台南市警五分局餐廳今起不開放內用

本土新型冠狀病毒疫情延燒，為防止破口造成警力短缺，影響維護治安、交通，台南市警五分局局本部餐廳今天中午起不開放內用，停止...

台中七期商辦妙齡女墜樓 卡5樓臟器外露身亡

台中市西屯區市政路一間商辦大樓今天下午2時許，傳出墜樓意外，消防局獲報，一名傷者卡在5樓露露台，消防隊到場時，女子已臟器...

北市暗夜槍響！醉漢三字經辱罵還不斷逼近 警鳴槍制伏

台北市今晨傳槍響，民眾報案指中山區一棟大樓外有人吵鬧，員警獲報到場見2名男子渾身酒氣，正大聲叫囂，經勸阻仍不斷辱罵並靠近...

警勸口罩戴好 男怒噴五字經加「口罩攻擊」立馬遭辦

23歲游姓男子近日凌晨在街邊講電話，因口罩沒戴好遭巡邏員警勸說，游男不僅不聽勸，還對員警爆粗口，並持口罩丟擲員警，當場被...

基隆傳實名制快篩轉賣1劑50元工錢 警：觸法罰3到100萬

基隆市議員鄭文婷今天指出，根據民眾向她反映，有民眾在藥房以實名制買快篩劑，每劑加50元排隊「工錢」轉賣，她懷疑可能有特定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。