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基隆傳實名制快篩轉賣1劑50元工錢 警：觸法罰3到100萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市議員鄭文婷今天指出，根據民眾向她反映，有民眾在藥房以實名制快篩劑，每劑加50元排隊「工錢」轉賣，她懷疑可能有特定集團收集快篩劑，大發災難財。基隆市警方今天表示，已有接獲類似情資，將清查了解，快篩劑屬醫藥器材「管制藥品」，私下買賣觸法，可處3到100萬罰款。

基隆有某家藥局一名藥師受訪表示，有聽到顧客反映，有人買到快實名制快篩試劑後再轉賣，她認為此風不可漲。

議員鄭文婷昨天在議會提出有人囤積發災難財，她今天再爆料說，有民眾反映，排隊買快篩後每劑加50元當工錢賣出，一盒5劑就可賺250元，她質疑有特定集團收集防疫物資。

市刑大副大隊長沈瑞坤說，快篩劑屬於醫療器材管理辦法的管制藥品，不能私下買賣，違法可罰3萬元以上，最高可罰100萬元，呼籲民眾如果發現有人私下買賣，可向警方或衛生局報案。

沈瑞坤表示，民眾不要以為用不到就私下轉賣，有可能獨法而不自知，提醒民眾不要囤積，更不要轉賣。

基隆實名制快篩轉賣1劑50元工錢，警：已觸法罰3到100萬。記者游明煌／攝影
基隆實名制快篩轉賣1劑50元工錢，警：已觸法罰3到100萬。記者游明煌／攝影

快篩 基隆 實名制

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