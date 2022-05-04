20歲男開車失控像打撞球 撞路邊車輛後直撞進路邊店家

桃園中壢20歲的蔡姓男子駕駛白色轎車行駛於環中東路，行經自忠街口時，蔡男稱其因一時恍神，操作失控撞擊路邊灰色轎車後，又衝撞到環中東路上的店鋪，車輛停止，不過強大的撞擊聲讓附近店家及民眾嚇到，警方到場實施酒測，蔡男就測值為0，手部輕微擦挫傷，後續賠償責任將由店家與當事人自行協調。

昨天下午2時50分許，蔡男行駛於環中東路二段往平鎮方向行駛，行經自忠街口時，不慎撞擊路邊灰色轎車後，因一度緊張將油門當作煞車，繼續往前衝撞到環中東路上的手作吐司店，瞬間發出巨大聲響，造成店家玻璃櫥窗全毀，所有商品散落一地，所幸現場未波及店員及路邊的民眾。

警方到場對蔡男實施酒測，酒測值為0，蔡男稱自己因一時恍神才會誤撞路邊車輛後，又操作不當繼續撞擊，不僅路邊灰色車輛板金凹陷，蔡男的轎車頭也嚴重凹毀，後續賠償責任由店家與當事人自行協調。