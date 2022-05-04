快訊

中重症+77創新高 指揮中心證實20多歲女病歿為網路所傳個案

今增本土2萬8420例、新北破萬 添5死亡個案

美國最高法院洩密案：推翻墮胎權引爆司法危機？

20歲男開車失控像打撞球 撞路邊車輛後直撞進路邊店家

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢20歲的蔡姓男子駕駛白色轎車行駛於環中東路，行經自忠街口時，蔡男稱其因一時恍神，操作失控撞擊路邊灰色轎車後，又衝撞到環中東路上的店鋪，車輛停止，不過強大的撞擊聲讓附近店家及民眾嚇到，警方到場實施酒測，蔡男就測值為0，手部輕微擦挫傷，後續賠償責任將由店家與當事人自行協調。

昨天下午2時50分許，蔡男行駛於環中東路二段往平鎮方向行駛，行經自忠街口時，不慎撞擊路邊灰色轎車後，因一度緊張將油門當作煞車，繼續往前衝撞到環中東路上的手作吐司店，瞬間發出巨大聲響，造成店家玻璃櫥窗全毀，所有商品散落一地，所幸現場未波及店員及路邊的民眾。

警方到場對蔡男實施酒測，酒測值為0，蔡男稱自己因一時恍神才會誤撞路邊車輛後，又操作不當繼續撞擊，不僅路邊灰色車輛板金凹陷，蔡男的轎車頭也嚴重凹毀，後續賠償責任由店家與當事人自行協調。

所幸蔡男僅手部有輕微擦挫傷，也未波及路邊民眾；警方呼籲用路人應專注駕駛，注意車況並依速限行駛保持行車安全距離，以維交通安全。

桃園2旬男車輛失控衝撞路邊車輛後，再撞進店家造成玻璃碎滿地。記者翁唯真／翻攝
桃園2旬男車輛失控衝撞路邊車輛後，再撞進店家造成玻璃碎滿地。記者翁唯真／翻攝
桃園2旬男車輛失控衝撞路邊車輛後，再撞進店家。記者翁唯真／翻攝
桃園2旬男車輛失控衝撞路邊車輛後，再撞進店家。記者翁唯真／翻攝
桃園2旬男車輛失控衝撞路邊車輛。記者翁唯真／翻攝
桃園2旬男車輛失控衝撞路邊車輛。記者翁唯真／翻攝

中東 酒測 桃園

延伸閱讀

影／淡水高職生騎車「刷卡」刷到賓士、凌志 網虧：賠慘了

花4千元就能當車主 執行署桃園分署轎車法拍創今年新低

可怕！高雄機車婦鑽車縫摔車 險遭拖板車輾過「爆頭」

台北雨夜路人走斑馬線闖紅燈 遭1車撞倒3車輾過身亡

相關新聞

基隆傳實名制快篩轉賣1劑50元工錢 警：觸法罰3到100萬

基隆市議員鄭文婷今天指出，根據民眾向她反映，有民眾在藥房以實名制買快篩劑，每劑加50元排隊「工錢」轉賣，她懷疑可能有特定...

警勸口罩戴好 男怒噴五字經加「口罩攻擊」立馬遭辦

23歲游姓男子近日凌晨在街邊講電話，因口罩沒戴好遭巡邏員警勸說，游男不僅不聽勸，還對員警爆粗口，並持口罩丟擲員警，當場被...

男童下體受傷疑遭保母性侵？家屬求助民代開記者會控訴

台中市疑傳男童遭保母性侵案，立委何欣純服務處將在今天下午1時許，與家屬一起召開記者會，說明案發經過，立委何欣純大里服務處...

影／高賠率高中獎 偽造台灣運彩詐騙 新北警逮26人

吳姓男子嫌偽造台灣運彩彩券，打出高賠率、高中獎吸客詐騙，新北市刑大跟監蒐證達3個月，日前逮主嫌吳男及詐騙集團成員共26人...

高市派出所傳確診 19員警採陰解隔

高雄市警苓雅分局2派出所員警染疫，繼4月30日隔離的10多名員警採陰上班，5月1日另處派出所因3名員警染疫，同派出所19...

他做股票發財夢 入投資群組險失15萬「一動作」得救

桃園市余姓男子加入股票投資群組2個多月，不斷受慫恿投資，禁不起「AI操作」、「高利潤」等話術，昨到銀行臨櫃匯款現金15萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。