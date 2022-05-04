20歲男開車失控像打撞球 撞路邊車輛後直撞進路邊店家
桃園中壢20歲的蔡姓男子駕駛白色轎車行駛於環中東路，行經自忠街口時，蔡男稱其因一時恍神，操作失控撞擊路邊灰色轎車後，又衝撞到環中東路上的店鋪，車輛停止，不過強大的撞擊聲讓附近店家及民眾嚇到，警方到場實施酒測，蔡男就測值為0，手部輕微擦挫傷，後續賠償責任將由店家與當事人自行協調。
昨天下午2時50分許，蔡男行駛於環中東路二段往平鎮方向行駛，行經自忠街口時，不慎撞擊路邊灰色轎車後，因一度緊張將油門當作煞車，繼續往前衝撞到環中東路上的手作吐司店，瞬間發出巨大聲響，造成店家玻璃櫥窗全毀，所有商品散落一地，所幸現場未波及店員及路邊的民眾。
警方到場對蔡男實施酒測，酒測值為0，蔡男稱自己因一時恍神才會誤撞路邊車輛後，又操作不當繼續撞擊，不僅路邊灰色車輛板金凹陷，蔡男的轎車頭也嚴重凹毀，後續賠償責任由店家與當事人自行協調。
所幸蔡男僅手部有輕微擦挫傷，也未波及路邊民眾；警方呼籲用路人應專注駕駛，注意車況並依速限行駛保持行車安全距離，以維交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言