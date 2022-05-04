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桃園女跟家人吵架氣壞 倒橋下抽搐嚇壞路人警救回

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名18歲女子昨晚在電話中與家人起爭執，情緒激動下換氣過度，倒在路橋涵洞中不斷抽搐，路人經過趕緊報警求援；警方到場時女子已無意識，擔心錯失急救良機，趕緊抬她上警車送醫，所幸經急救後保住一命。

桃園警分局指出，同安派出所員警劉順賢、蕭暄逸昨天晚上10點半巡邏時接獲報案，稱大興路橋下有一名女子倒臥路邊，疑似身體不適。

員警趕抵現場，發現女子倒在涵洞地上不斷抽搐，叫喊也無反應；熱心民眾說，自己路過時發現女子突然倒下，便立即報警並把雨衣蓋在她身上保持體溫。

員警見女子身體不斷抖動、已失去意識，情況危急，立即將她扶上巡邏車，送往醫院救治，發現是換氣過度，所幸經治療後狀況已趨於穩定；家屬接到通知也前往照顧。

員警見女子不斷抽搐、失去意識，趕緊將她抬上警車送醫，救回一命。記者楊湛華／翻攝
員警見女子不斷抽搐、失去意識，趕緊將她抬上警車送醫，救回一命。記者楊湛華／翻攝

桃園

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